Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe itirafı!

Süper Lig'in 11. haftasında İttifak Holding Konyaspor, Sivasspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Maçtan 2-0'lık mağlubiyetle ayrılan Konyaspor'da, teknik direktör Aykut Kocaman maç sonunda açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adamdan Fenerbahçe itirafı geldi...
10 Kasım 2019 Pazar 10:30
Güncelleme: 10.11.2019 10:30
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Süper Lig'in 11. haftasında D.G. Sivasspor sahasında Konyaspor'u 2-0 mağlup etti.
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Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Sivasspor'a karşı oynamanın zor olduğunu ifade etti.
İşte Kocaman'ın o ifadeleri ve Fenerbahçe itirafı;
"Maça dair en önemli özellik en önemli durum, son haftalarda morali ve öz güveni çok yüksek bir takım. Bugün maçı kazanırsa maç fazlalığıyla lider olan bir takım.
Sivasspor'u tebrik ediyorum. Maçın başından sonuna kadar hak ede bir galibiyet aldılar.