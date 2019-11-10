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Fenerbahçe'den transfer çıkarması! İşte hedefteki 4 isim
Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan Fenerbahçe'de, transfer çalışmaları ara vermeden devam ediyor. Ara transfer dönemi ve sezon sonunda kadrosuna sol bek, kanat ve golcü takviyeleri yapmayı planlayan Fenerbahçe'de, flaş bir transfer harekatı gerçekleşiyor...
10 Kasım 2019 Pazar 10:08
Güncelleme: 10.11.2019 10:08
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Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan Fenerbahçe'de, transfer çalışmaları devam ediyor.
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Sezon başında yaptığı nokta atışı transferle dikkat çeken Kanarya, gözünü ara transfer dönemine çevirdi.
Sarı-lacivetlilerde iç ve dış transferde önemli gelişmeler yaşanıyor...
İÇ TRANSFERDE 3 İMZA!
Fenerbahçe ilk olarak, 2020 yılının Mayıs ayında sözleşmesi sona erecek olan Faslı futbolcu Nabil Dirar ile 2022 yılına kadar yeni anlaşma imzaladı.
Dirar'ın imza töreninde konuşan Fenerbahçe sportif direktörü Damien Comolli, sarı-lacivertli takımda sözleşmesi bitecek diğer oyuncular ile ilgili de müjdeli haberleri vermişti.