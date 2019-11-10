Fenerbahçe'den transfer çıkarması! İşte hedefteki 4 isim

Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan Fenerbahçe'de, transfer çalışmaları ara vermeden devam ediyor. Ara transfer dönemi ve sezon sonunda kadrosuna sol bek, kanat ve golcü takviyeleri yapmayı planlayan Fenerbahçe'de, flaş bir transfer harekatı gerçekleşiyor...

10 Kasım 2019 Pazar 10:08 Güncelleme: 10.11.2019 10:08 BU GALERİYİ PAYLAŞ





