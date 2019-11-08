"İstatistiklerde lideriz"
Fenerbahçe'nin başarılı forveti Vedat Muriç: "Çok pozisyona giriyoruz. İstatistiklere baktığımızda da ligin zirvesindeyiz. Hedefimiz şampiyonluk. Hayalim Premier Lig."
Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Vedat Muriç, NTV'ye konuştu. Kosovalı oyuncu önemli açıklamalar yaptı:
-Transfer dönemi kendi adıma sıkıntılı geçti. Eşime sorsanız 'Tatilim heba oldu' der.
-Toulouse'dan da teklif geldi ama orayı uygun görmedim. Fenerbahçe'den teklif gelince kabul etmek zor olmadı.
-Çocukluktan beri hayalini kurduğum çubuklu formaya kavuştum.
- Allah'ın izniyle burada şampiyonluklar yaşayıp, tarihe geçmek daha sonra kulübün menfaatleri doğrultusunda Premier Lig'e gitmek istiyorum.
- Premier Lig hayalim, kalite ve fiziksel mücadele bana daha uygun gibi geliyor.
- Fenerbahçeli olmamın birinci unsuru dedemdi.
- Çok pozisyona giriyoruz. İstatistiklere baktığımızda ligin zirvesindeyiz. Tek hedefimiz şampiyonluk.
- Milli takım sürecinde Giresunspor'daydım. Başkanımız birkaç kere Fatih hocayla konuştu. Evrak işleri araya girdi. Kosova forması giymeye başladım.
ZLATAN'IN SAKİNLİĞİ LEWA'NIN BİTİRİCİLİĞİ
"Çocukluğumdan beri hiçbir zaman ben bunun gibi olacağım demedim. Ibrahimovic'in sahadaki soğukkanlılığı örnek aldığım bir şey. Lewandowski'nin bitiriciliğini örnek alıyorum. Onların yanı sıra Cavani'nin hırsı da beni etkiliyor."
HER TAKIM YENİLİYOR
"Sezon iyi başladık. 10 haftaya geldiğimizde ise 3 mağlubiyet aldık. Her takım yeniliyor. Fenerbahçe bile olsak mağlup olacağız bir şekilde. İçeride çok tecrübeli abilerimiz var. Emre abi, Volkan hoca. Sonraki hafta için odaklanıyoruz."
- 8.11.2019
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Galatasaray'ın Avrupa'daki kötü gidişi sürüyor
Toplam 1
Yorum
eray hadi gsliler milyarlık takımızla 6 0 sonuç aldınız beşiktaşla dalga geçmek nasılmış en azından bizim kalede genç hakan arıkan vardı ya sizde
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Galatasaray maçı sonrası Nouma'dan ilginç paylaşım
Toplam 3
Yorum
noumabjk adamsın nouma
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Galatasaray taraftarları çıldırdı! "Formayı çıkarın..."
Toplam 6
Yorum
eRol başta fatih terim olmak üzere tüm futbolcular ve teknik heyet formsuz ve ruhsuz.
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