Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta? CANLI yayın bilgileri, eksik oyuncular, muhtemel ilk 11'ler...
Fenerbahçe, Süper Lig’in 11. haftasında Kasımpaşa ile kendi evinde karşı karşıya gelecek. Ülker Stadyumu’nda 33. randevuya çıkacak iki rakip, 3 puan için mücadele edecek. Geçen hafta Kayserispor deplasmanında şok bir yenilgi alan ve liderlik şansını kaçıran Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa'yı yenerek zirve yarışından kopmak istemiyor. Son 3 haftada 5 puan toplayan ve çıkışa geçen Kemal Özdeş yönetimindeki Kasımpaşa ise deplasmanda rakibini mağlup etmenin hesaplarını yapıyor. Şimdiye kadar 25 müsabakadan galibiyetle ayrılan sarı lacivertli takım 3 karşılaşmada mağlup olmuş iki takım arasındaki 4 mücadele de beraberlikle tamamlanmıştı. Peki, Fenerbahçe-Kaısmpaşa maçı ne zaman, saat kaçta? İşte karşılaşmaya CANLI yayın bilgileri ve önemli notlar...
Fenerbahçe, Süper Lig'de 11. haftanın açılış maçında Kadıköy'de Ülker Stadyumu'nda Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor... Karşılaşma öncesi önemli bilgiler ve maç saatinde CANLI ANLATIM fotomac.com.tr'de...
FENERBAHÇE KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA CANLI İZLENECEK?
İki ekibin kozlarını paylaşacakları Süper Lig müsabakası 8 Kasım 2019 Cuma günü oynanacak. TSİ 20:30'da başlayacak olan maç Bein Sports ekranlarından da canlı olarak izlenebilecek.
MUHTEMEL İLK 11'LER:
Fenerbahçe: Altay, İsla, Zanka, Serdar, Hasan Ali, Gustavo, Tolga Ciğerci, Moses (Dirar), Ozan, Rodrigues, Muriç
Kasımpaşa: Fatih, Popov, Fernandes, Ben Youssef, Veigneau, Aytaç, Sadiku, Mustafa, Hajradinovic, Yusuf, Koita
EKSİK OYUNCULAR...
FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK!
Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısında 3 oyuncusundan yararlanamayacak. Sakatlıkları devam eden ve son antrenmanlarda özel program uygulanan Emre Belözoğlu, Adil Rami ile Max Kruse, Kasımpaşa karşısında forma giyemeyecek.
KASIMPAŞA'DA DA 3 EKSİK VAR!
Kasımpaşa, Fenerbahçe karşısına 3 oyuncusundan yoksun çıkacak. Lacivert-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Mame Thiam ve David Pavelka, sarı-lacivertli takıma karşı forma giyemeyecek. Bu oyuncuların yanı sıra Ricardo Quaresma da sarı kart cezası nedeniyle Fenerbahçe deplasmanın yer almayacak. Öte yandan Veysel Sarı ile Ramazan Köse, ligin son haftasında BTC Turk Yeni Malatyaspor ile oynanan karşılaşmanın ardından yaşanan olaylarda hakaret ve sportmenliğe aykırı hareketleri sebebiyle disiplin kuruluna tedbirli olarak sevk edilmişti.
ÖNEMLİ NOTLAR...
FENERBAHÇE İLE KASIMPAŞA 33. RANDEVU
Fenerbahçe ile Kasımpaşa, Süper Lig tarihinde 33. kez karşılaşacak. İki ekip arasında geride kalan 32 maçtan 25'ini Fenerbahçe, 3'ünü Kasımpaşa kazandı, 4 müsabaka da berabere sonuçlandı. Fenerbahçe'nin lig maçlarındaki 78 golüne, Kasımpaşa 28 golle yanıt verdi. Geçen sezonun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan müsabaka 2-2 tamamlandı. İkinci devre Kasımpaşa'da ise kazanan taraf 3-1'lik skorla Fenerbahçe oldu.
KASIMPAŞA 13 MAÇTIR KAZANAMIYOR
Kasımpaşa, Süper Lig'de Fenerbahçe ile yaptığı son 13 maçta galip gelemedi. Fenerbahçe karşısında son galibiyetini 2012-2013 sezonunun ilk yarısında evinde 2-0'lık sonuçla alan lacivert-beyazlılar, daha sonraki 13 maçtan 11'ini yitirdi, 2'sinde berabere kaldı.
EN FARKLI SKORLAR
İki takım arasında oynanan maçlarda en farklı skorlu galibiyetleri Fenerbahçe, 6-2 ve 5-1'lik skorlarla elde etti. 2010-2011 sezonunun ilk yarısında Kasımpaşa'nın sahasındaki yenileme çalışmaları nedeniyle Ali Sami Yen Stadı'nda oynanan maçı Fenerbahçe 6-2 kazandı. 2016-2017 sezonunun ilk yarısındaki 5-1'lik maç da iki ekip arasındaki 32 müsabaka içinde en farklı skorlardan biri olarak kayıtlara geçti.
Kasımpaşa ise 2009-2010 sezonunda Kadıköy'de yapılan ve Fenerbahçe'nin cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçtan 3-1, 2012-2013'te kendi sahasındaki karşılaşmadan da 2-0 galip ayrıldı. Bu arada, Fenerbahçe ile Kasımpaşa, iki aşamalı olarak oynanan 1962-1963 sezonunda hem Beyaz Grup'ta hem de Final Grubu'nda birlikte yer alınca, bir sezonda birbirleriyle toplam 4 maç yapmış oldu.
KASIMPAŞA'NIN 14 MAÇTIR GOLÜ YOK
Kasımpaşa, Fenerbahçe ile lig tarihinde yaptığı 32 maçın 14'ünde gol atamadı. Lacivert-beyazlılar, Fenerbahçe filelerini 18 maçta havalandırabilirken, kalesinde ise sadece 4 maçta gol görmedi.
- 08.11.2019
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Tyler Boyd göz doldurdu
Toplam 1
Yorum
savaş Boyd daha da iyi olacak.Ancak şu Güven çok güvensiz.Sadece dolaşıyor.Mücadele yok.Keza Lens ruh gibi.Bu iki oyuncu hala niye oynatılıyor ki?
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Ünal Karaman: Birçok şeyi söylemekte zorlanıyorum
Toplam 4
Yorum
Dost Hoca sen avrupa kupasını ciddiye alsaydın genç takımla çıkmazdın. Ülke punına katkılarından dolayı tşk.
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Facia geliyorum dedi
Toplam 2
Yorum
BU İŞTE. ANLAŞILMAZ BİR DURUM GS İŞİ İMPARATOR SENİN GİBİ UEFA VA AVRUPA ŞAMPİYONU OLMUŞ BİR HOCA BU FUTBOLCULARI NASIL ALIR. BİRDE MAÇLAR BAŞLARKEN VE ANTREMAN YAPMADAN. SONUÇ
Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta? CANLI yayın bilgileri, eksik oyuncular, muhtemel ilk 11'ler... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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