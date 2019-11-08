Fenerbahçe, Süper Lig'de 11. haftanın açılış maçında Kadıköy'de Ülker Stadyumu'nda Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor... Karşılaşma öncesi önemli bilgiler ve maç saatinde CANLI ANLATIM fotomac.com.tr'de...

FENERBAHÇE KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA CANLI İZLENECEK?

İki ekibin kozlarını paylaşacakları Süper Lig müsabakası 8 Kasım 2019 Cuma günü oynanacak. TSİ 20:30'da başlayacak olan maç Bein Sports ekranlarından da canlı olarak izlenebilecek.

MUHTEMEL İLK 11'LER:

Fenerbahçe: Altay, İsla, Zanka, Serdar, Hasan Ali, Gustavo, Tolga Ciğerci, Moses (Dirar), Ozan, Rodrigues, Muriç

Kasımpaşa: Fatih, Popov, Fernandes, Ben Youssef, Veigneau, Aytaç, Sadiku, Mustafa, Hajradinovic, Yusuf, Koita

EKSİK OYUNCULAR...

FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK!

Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısında 3 oyuncusundan yararlanamayacak. Sakatlıkları devam eden ve son antrenmanlarda özel program uygulanan Emre Belözoğlu, Adil Rami ile Max Kruse, Kasımpaşa karşısında forma giyemeyecek.

KASIMPAŞA'DA DA 3 EKSİK VAR!

Kasımpaşa, Fenerbahçe karşısına 3 oyuncusundan yoksun çıkacak. Lacivert-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Mame Thiam ve David Pavelka, sarı-lacivertli takıma karşı forma giyemeyecek. Bu oyuncuların yanı sıra Ricardo Quaresma da sarı kart cezası nedeniyle Fenerbahçe deplasmanın yer almayacak. Öte yandan Veysel Sarı ile Ramazan Köse, ligin son haftasında BTC Turk Yeni Malatyaspor ile oynanan karşılaşmanın ardından yaşanan olaylarda hakaret ve sportmenliğe aykırı hareketleri sebebiyle disiplin kuruluna tedbirli olarak sevk edilmişti.

ÖNEMLİ NOTLAR...

FENERBAHÇE İLE KASIMPAŞA 33. RANDEVU

Fenerbahçe ile Kasımpaşa, Süper Lig tarihinde 33. kez karşılaşacak. İki ekip arasında geride kalan 32 maçtan 25'ini Fenerbahçe, 3'ünü Kasımpaşa kazandı, 4 müsabaka da berabere sonuçlandı. Fenerbahçe'nin lig maçlarındaki 78 golüne, Kasımpaşa 28 golle yanıt verdi. Geçen sezonun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan müsabaka 2-2 tamamlandı. İkinci devre Kasımpaşa'da ise kazanan taraf 3-1'lik skorla Fenerbahçe oldu.

KASIMPAŞA 13 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Kasımpaşa, Süper Lig'de Fenerbahçe ile yaptığı son 13 maçta galip gelemedi. Fenerbahçe karşısında son galibiyetini 2012-2013 sezonunun ilk yarısında evinde 2-0'lık sonuçla alan lacivert-beyazlılar, daha sonraki 13 maçtan 11'ini yitirdi, 2'sinde berabere kaldı.

EN FARKLI SKORLAR

İki takım arasında oynanan maçlarda en farklı skorlu galibiyetleri Fenerbahçe, 6-2 ve 5-1'lik skorlarla elde etti. 2010-2011 sezonunun ilk yarısında Kasımpaşa'nın sahasındaki yenileme çalışmaları nedeniyle Ali Sami Yen Stadı'nda oynanan maçı Fenerbahçe 6-2 kazandı. 2016-2017 sezonunun ilk yarısındaki 5-1'lik maç da iki ekip arasındaki 32 müsabaka içinde en farklı skorlardan biri olarak kayıtlara geçti.

Kasımpaşa ise 2009-2010 sezonunda Kadıköy'de yapılan ve Fenerbahçe'nin cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçtan 3-1, 2012-2013'te kendi sahasındaki karşılaşmadan da 2-0 galip ayrıldı. Bu arada, Fenerbahçe ile Kasımpaşa, iki aşamalı olarak oynanan 1962-1963 sezonunda hem Beyaz Grup'ta hem de Final Grubu'nda birlikte yer alınca, bir sezonda birbirleriyle toplam 4 maç yapmış oldu.

KASIMPAŞA'NIN 14 MAÇTIR GOLÜ YOK

Kasımpaşa, Fenerbahçe ile lig tarihinde yaptığı 32 maçın 14'ünde gol atamadı. Lacivert-beyazlılar, Fenerbahçe filelerini 18 maçta havalandırabilirken, kalesinde ise sadece 4 maçta gol görmedi.