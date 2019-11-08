Atkinson’da şok iddia
İngiliz Kraliyet Savcılığı, 15 Ağustos 2016'da hayatını kaybeden eski Fenerbahçeli futbolcu Dalian Atkinson'ın ölümünde bir polis memurunun 'cinayetle' suçlandığını açıkladı.
- 8.11.2019
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Galatasaray'ın Avrupa'daki kötü gidişi sürüyor
Toplam 1
Yorum
eray hadi gsliler milyarlık takımızla 6 0 sonuç aldınız beşiktaşla dalga geçmek nasılmış en azından bizim kalede genç hakan arıkan vardı ya sizde
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Galatasaray maçı sonrası Nouma'dan ilginç paylaşım
Toplam 3
Yorum
noumabjk adamsın nouma
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Galatasaray taraftarları çıldırdı! "Formayı çıkarın..."
Toplam 6
Yorum
eRol başta fatih terim olmak üzere tüm futbolcular ve teknik heyet formsuz ve ruhsuz.
Atkinson’da şok iddia haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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