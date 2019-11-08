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08 Kasım 2019, Cuma
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Atkinson’da şok iddia

Atkinson’da şok iddia

, 2016'da hayatını kaybeden eski Fenerbahçeli futbolcu 'ın ölümünde bir polis memurunun 'cinayetle' suçlandığını açıkladı.

1995-96 sezonunda F.Bahçe forması giyen 'ın ölümüyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. , 2016'da hayatını kaybeden Atkinson'ın ölümünde bir polis memurunun 'cinayetle' suçlandığını açıkladı.
  1. 8.11.2019
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