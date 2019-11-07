Fenerbahçe'de sıra onlarda
Nabil Dirar'ın sözleşmesini 2 yıl uzatan Fenerbahçe, mukavelesi bitecek diğer isimlerle de görüşmeleri sürdürüyor. Karakterimde yok Dirar’ın sözleşmesini uzatan Fenerbahçe’de sırada Ozan Tufan , Isla, Hasan Ali ve Tolga Ciğerci var.
Sırada Ozan Tufan (24 yaş), Mauricio Isla (31), Hasan Ali Kaldırım (29) ve Tola Ciğerci'nin (27) olduğu bildirildi. Yönetim, kontratlarının son yılına giren 4 oyuncuyu da kadroda tutmayı planlıyor. Sportif direktör Comolli'nin, "Sözleşmelerinin bitmesine kısa süre kalan oyuncularımız ile de görüşmelerimiz devam ediyor. Onlarla ilgili de güzel haberleri önümüzdeki haftalarda açıklayacağımızı düşünüyorum" diyerek sinyali verdiği bu isimlerle de sırayla imzaların atılması bekleniyor.
- 7.11.2019
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Fenerbahçeli Altay Bayındır: Böyle bir karakterim yok
Toplam 2
Yorum
objektıf Altayın suçu yok.maçın hakemı talımatla bu noktaya getırdı....
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5. Tur şöleni A Spor'da
Toplam 1
Yorum
BJKli A2 TV Kupa maçlarını yayınlayacak mı?
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Fenerbahçeli Altay Bayındır: Böyle bir karakterim yok
Toplam 2
Yorum
Yusuf İyi çocuksun Altay kardeş,lakin orada düpedüz diz vurdun ve bunu hakemlerden başka herkes gördü...
Fenerbahçe'de sıra onlarda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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