Fenerbahçe'de sıra onlarda

Sırada Ozan Tufan (24 yaş), Mauricio Isla (31), Hasan Ali Kaldırım (29) ve Tola Ciğerci'nin (27) olduğu bildirildi. Yönetim, kontratlarının son yılına giren 4 oyuncuyu da kadroda tutmayı planlıyor. Sportif direktör Comolli'nin, "Sözleşmelerinin bitmesine kısa süre kalan oyuncularımız ile de görüşmelerimiz devam ediyor. Onlarla ilgili de güzel haberleri önümüzdeki haftalarda açıklayacağımızı düşünüyorum" diyerek sinyali verdiği bu isimlerle de sırayla imzaların atılması bekleniyor.