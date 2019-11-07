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07 Kasım 2019, Perşembe
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'de sıra onlarda

Fenerbahçe'de sıra onlarda

Nabil Dirar'ın sözleşmesini 2 yıl uzatan , mukavelesi bitecek diğer isimlerle de görüşmeleri sürdürüyor. Karakterimde yok Dirar’ın sözleşmesini uzatan Fenerbahçe’de sırada , Isla, Hasan Ali ve var.

Sırada (24 yaş), Mauricio Isla (31), (29) ve Tola Ciğerci'nin (27) olduğu bildirildi. Yönetim, kontratlarının son yılına giren 4 oyuncuyu da kadroda tutmayı planlıyor. Sportif direktör Comolli'nin, "Sözleşmelerinin bitmesine kısa süre kalan oyuncularımız ile de görüşmelerimiz devam ediyor. Onlarla ilgili de güzel haberleri önümüzdeki haftalarda açıklayacağımızı düşünüyorum" diyerek sinyali verdiği bu isimlerle de sırayla imzaların atılması bekleniyor.

  1. 7.11.2019
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