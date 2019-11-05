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05 Kasım 2019, Salı
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'de 4 isim antrenmanda takımla çalışmadı!

Fenerbahçe'de 4 isim antrenmanda takımla çalışmadı!

'de oynayacağı maçının hazırlıklarını sürdüren 'de son idmanda kaptan ve özel bir program dahilinde çalışırken, antrenmanda yer almadı.

, 'in 11. haftasında 8 Kasım Cuma günü sahasında ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Fenerbahçe 'nde teknik direktör yönetiminde ilk bölümü basına açık gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcular koşunun ardından gruplar halinde pas çalışması yaptı. Antrenmanda oyuncuların keyifli oldukları gözlendi.

İdmanın basına kapalı bölümünde ise 3 takım halinde çift kale maç yapıldığı aktarıldı.

KRUSE ANTRENMANDA YER ALMADI

ve özel program dahilinde salonda çalışırken, tedavisine devam edilen Adil Rami sahada koşu yaptı. Sakatlığı bulunan ise antrenmanda yer almadı.

Sarı-lacivertli takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Öte yandan, kemik deformasyonu hastalığı olan 14 yaşındaki İlker Bayrak antrenmanı takip etti. İlker Bayrak, idmandan önce bazı futbolcularla bir araya geldi.

Fenerbahçe Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü

  1. 05.11.2019
  2. Güncelleme: 05.11.2019 13:41
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