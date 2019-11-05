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Fenerbahçe'nin gizli transferini açıkladılar! Yılın futbolcusu seçilmişti...
Süper Lig'de sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe'nin büyük transfer bombası basına sızdı. Sarı lacivertlilerin gizli yürüttüğü transfer görüşmelerini İtalyanlar duyurdu. Teknik heyetin raporu doğrultusunda ara transfer dönemi ve sezon sonu için çalışmalarına şimdiden başlayan Kanarya'nın büyük bir sürpriz yapmaya hazırlandığı öğrenildi. Ve taraftarlar adı daha önce takımlarıyla ilgili transfer haberlerine karışmayan bu dünya yıldızını öğrenince çok heyecanlanacak...
5 Kasım 2019 Salı 10:07
Güncelleme: 05.11.2019 10:16
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Sezona kadrosunda büyük bir değişim yaparak başlayan ve camiaya umut veren oyunuyla ligde şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de hareketli dakikalar yaşanıyor...
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Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda karşılaştığı İstikbal Mobilya Kayserispor'a 1-0 mağlup olarak beklenmedik bir yenilgi alan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı.
Sarı lacivertlilerde takımın eksikleri ve mevcut oyuncular üzerinden yapılan değerlendirmeler neticesinde transfer raporu hazırlanıyor...
Sol bek takviyesi isteyen teknik direktör Ersun Yanal'ın orta saha, kanat ve forvete de takviye istediği kaydedildi.
Bu kapsamda hem yurt içi hem yurt dışı olmak kaydıyla yoğun bir tempo içinde olan sportif direktör Damien Comolli'nin görüştüğü bazı isimler belli olmuştu.