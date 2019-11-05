Fenerbahçe'nin gizli transferini açıkladılar! Yılın futbolcusu seçilmişti...

Süper Lig'de sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe'nin büyük transfer bombası basına sızdı. Sarı lacivertlilerin gizli yürüttüğü transfer görüşmelerini İtalyanlar duyurdu. Teknik heyetin raporu doğrultusunda ara transfer dönemi ve sezon sonu için çalışmalarına şimdiden başlayan Kanarya'nın büyük bir sürpriz yapmaya hazırlandığı öğrenildi. Ve taraftarlar adı daha önce takımlarıyla ilgili transfer haberlerine karışmayan bu dünya yıldızını öğrenince çok heyecanlanacak...