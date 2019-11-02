Fenerbahçe'de Ersun Yanal: Devam beyler

Süper Lig'de sarı-lacivertliler sahalarında Antalyaspor'a yenildikten sonra çıktığı iki maçı da kazandı. Deplasmanda Denizlispor'u 2-1 mağlup eden, sahasında da Konyaspor engelini 5-1'lik skorla çok rahat geçen Fenerbahçe bu hafta Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Milli araya kadar liderliği hedefleyen Kanarya'da teknik direktör Ersun Yanal lig sonuncusu rakiplerine karşı ciddiyeti bir an bile elden bırakmamaları gerektiğini söyledi. Usta çalıştırıcı oyuncuları uyararak "Motivasyonunuzu üst düzeyde tutun. Liderlik için bu maç çok önemli" dedi.

BİREYSEL HATAYA DİKKAT

Ersun Yanal, Kayserispor'un Samet Aybaba'nın yerine Bülent Uygun'u getirdiğini hatırlatarak, 'hoca değişikliğinin' takımlara ekstra motivasyon sağladığını söyledi. Başarılı çalıştırıcı "Bizim için kolay bir maç olmayacak. Kayserispor bulunduğu durumdan çıkmak isteyecektir. Bu maçı da hedef olarak görüyorlar. Bugüne kadar yaptığımız yanlışları düzelterek, yaptığımız doğruların da üzerine koyarak ilerlemeliyiz" ifadelerini kullandı. Yanal, bu sezon bireysel hatadan en çok gol yiyen takımlardan biri olduklarını belirterek, bu sorunu çözmeleri gerektiğini belirtti.



DİRAR&HARUN SEVİNCİ

Kanarya, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmanda Nabil Dirar ile Harun Tekin takımla çalıştı. Rami ve Kruse ise özel program uyguladı. Sarı-lacivertliler bugün Kayseri'ye gidecek. Takımı, yüzlerce sarı-lacivertli taraftarın karşılaması bekleniyor.