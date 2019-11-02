Fenerbahçe'de Ersun Yanal: Devam beyler
Kanarya’da teknik direktör Ersun Yanal, Denizlispor ve Konyaspor’dan 6 puan alan öğrencileri ile toplantı yaptı. Usta hoca “Motive olun. Kayseri maçı çok önemli” dedi.
Süper Lig'de sarı-lacivertliler sahalarında Antalyaspor'a yenildikten sonra çıktığı iki maçı da kazandı. Deplasmanda Denizlispor'u 2-1 mağlup eden, sahasında da Konyaspor engelini 5-1'lik skorla çok rahat geçen Fenerbahçe bu hafta Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Milli araya kadar liderliği hedefleyen Kanarya'da teknik direktör Ersun Yanal lig sonuncusu rakiplerine karşı ciddiyeti bir an bile elden bırakmamaları gerektiğini söyledi. Usta çalıştırıcı oyuncuları uyararak "Motivasyonunuzu üst düzeyde tutun. Liderlik için bu maç çok önemli" dedi.
BİREYSEL HATAYA DİKKAT
Ersun Yanal, Kayserispor'un Samet Aybaba'nın yerine Bülent Uygun'u getirdiğini hatırlatarak, 'hoca değişikliğinin' takımlara ekstra motivasyon sağladığını söyledi. Başarılı çalıştırıcı "Bizim için kolay bir maç olmayacak. Kayserispor bulunduğu durumdan çıkmak isteyecektir. Bu maçı da hedef olarak görüyorlar. Bugüne kadar yaptığımız yanlışları düzelterek, yaptığımız doğruların da üzerine koyarak ilerlemeliyiz" ifadelerini kullandı. Yanal, bu sezon bireysel hatadan en çok gol yiyen takımlardan biri olduklarını belirterek, bu sorunu çözmeleri gerektiğini belirtti.
DİRAR&HARUN SEVİNCİ
Kanarya, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmanda Nabil Dirar ile Harun Tekin takımla çalıştı. Rami ve Kruse ise özel program uyguladı. Sarı-lacivertliler bugün Kayseri'ye gidecek. Takımı, yüzlerce sarı-lacivertli taraftarın karşılaması bekleniyor.
- 2.11.2019
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Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı! Burak Yılmaz...
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Yorum
karakartal kadromuz kısıtlı ara transferde 1 oyun kurucu, yedek kaleci ve 1 forvet lazım
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Deplasman fobisi geride kalsın
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karakartal Avcı inadından vazgeçip oyuncuları serbest bırakınca galibiyetler geldi aynı şekilde devam
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Deplasman fobisi geride kalsın
Toplam 2
Yorum
karakartal Antalya kötü durumda,biz ise son haftalarda yeni yönetimle beraber çıkışa geçtik.
Fenerbahçe'de Ersun Yanal: Devam beyler haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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