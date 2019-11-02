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02 Kasım 2019, Cumartesi
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'de : Devam beyler

Fenerbahçe'de Ersun Yanal: Devam beyler

Kanarya’da , Denizlispor ve ’dan 6 puan alan öğrencileri ile toplantı yaptı. Usta hoca “Motive olun. Kayseri maçı çok önemli” dedi.

Süper Lig'de sarı-lacivertliler sahalarında 'a yenildikten sonra çıktığı iki maçı da kazandı. Deplasmanda Denizlispor'u 2-1 mağlup eden, sahasında da engelini 5-1'lik skorla çok rahat geçen bu hafta ile karşı karşıya gelecek. Milli araya kadar liderliği hedefleyen Kanarya'da lig sonuncusu rakiplerine karşı ciddiyeti bir an bile elden bırakmamaları gerektiğini söyledi. Usta çalıştırıcı oyuncuları uyararak "Motivasyonunuzu üst düzeyde tutun. Liderlik için bu maç çok önemli" dedi.

BİREYSEL HATAYA DİKKAT
Ersun Yanal, Kayserispor'un 'nın yerine 'u getirdiğini hatırlatarak, 'hoca değişikliğinin' takımlara ekstra motivasyon sağladığını söyledi. Başarılı çalıştırıcı "Bizim için kolay bir maç olmayacak. Kayserispor bulunduğu durumdan çıkmak isteyecektir. Bu maçı da hedef olarak görüyorlar. Bugüne kadar yaptığımız yanlışları düzelterek, yaptığımız doğruların da üzerine koyarak ilerlemeliyiz" ifadelerini kullandı. Yanal, bu sezon bireysel hatadan en çok gol yiyen takımlardan biri olduklarını belirterek, bu sorunu çözmeleri gerektiğini belirtti.

DİRAR&HARUN SEVİNCİ
Kanarya, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmanda Nabil Dirar ile takımla çalıştı. Rami ve Kruse ise özel program uyguladı. Sarı-lacivertliler bugün Kayseri'ye gidecek. Takımı, yüzlerce sarı-lacivertli taraftarın karşılaması bekleniyor.

  1. 2.11.2019
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