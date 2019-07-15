Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası Tesisleri'nde çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, kampın son gününde Boluspor ile bir hazırlık maçı yaptı. Sarı lacivertliler, karşılaşmayı 2-0 kazanırken 9. dakikada sol kanattan Abdulcebrail'in pası ile ceza sahası içinde topla buluşan Moses, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturmuştu. Bu andan itibaren taraftarlar ve futbolseverler, arama motorlarına Abdulcebrail Akbulut kimdir? Abdulcebrail Akbulut kaç yaşında? futbolcu Abdulcebrail Akbulut kim, Abdulcebrail Akbulut yaşı kaç, Abdulcebrail Akbulut nerede oynuyor, Abdulcebrail Akbulut aslen nereli gibi sorular sordu. Peki, Abdulcebrail Akbulut kimdir? İşte merak edilenler...

ABDULCEBRAİL AKBULUT KİMDİR?

15 Ekim 2001 Bayburt doğumlu Abdulcebrail Akbulut, sol ayağına hakim yapısıyla dikkat çekmektedir. Defans ve sol bek pozisyonlarında oynayan Abdulcebrail, futbola Fenerbahçe altyapısında başladı. Abdulcebrail Akbulut 2014 yılında girdiği Fenerbahçe altyapısında sol bek pozisyonda forma giydi. Sarı lacivertliler, 2001 doğumlu genç futbolcuyla 2018 yılı yaz döneminde 3 yıllık resmi sözleşme imzaladı.