Abdulcebrail Akbulut kimdir? Hangi mevkide oynuyor? Fenerbahçeli oyuncu Abdulcebrail Akbulut'un yaşı, kariyeri...
Fenerbahçe'nin 2018 yılı yazında profesyonel sözleşme imzaladığı genç oyuncu Abdulcebrail Akbulut, bu sezon öncesi teknik direktör Ersun Yanal tarafından Topuk Yaylası'nda yapılan kamp programına dahil edilmişti. Performansıyla dikkatleri üzerinde toplayan Abdulcebrail Akbulut, son olarak Boluspor ile yapılan hazırlık maçına ilk 11'de başladı. Futbolseverler de Abdulcebrail Akbulut'a dair detaylı araştırmalar yapmaya başladı. Peki, Abdulcebrail Akbulut kimdir, nasıl bir futbolcu? Oyuncuya dair detaylar ve merak edilen soruların yanıtları haberimizde...
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası Tesisleri'nde çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, kampın son gününde Boluspor ile bir hazırlık maçı yaptı. Sarı lacivertliler, karşılaşmayı 2-0 kazanırken 9. dakikada sol kanattan Abdulcebrail'in pası ile ceza sahası içinde topla buluşan Moses, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturmuştu. Bu andan itibaren taraftarlar ve futbolseverler, arama motorlarına Abdulcebrail Akbulut kimdir? Abdulcebrail Akbulut kaç yaşında? futbolcu Abdulcebrail Akbulut kim, Abdulcebrail Akbulut yaşı kaç, Abdulcebrail Akbulut nerede oynuyor, Abdulcebrail Akbulut aslen nereli gibi sorular sordu. Peki, Abdulcebrail Akbulut kimdir? İşte merak edilenler...
ABDULCEBRAİL AKBULUT KİMDİR?
15 Ekim 2001 Bayburt doğumlu Abdulcebrail Akbulut, sol ayağına hakim yapısıyla dikkat çekmektedir. Defans ve sol bek pozisyonlarında oynayan Abdulcebrail, futbola Fenerbahçe altyapısında başladı. Abdulcebrail Akbulut 2014 yılında girdiği Fenerbahçe altyapısında sol bek pozisyonda forma giydi. Sarı lacivertliler, 2001 doğumlu genç futbolcuyla 2018 yılı yaz döneminde 3 yıllık resmi sözleşme imzaladı.
- 15.07.2019
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gunbey HOŞ GELDİN YEŞİL BURUN FENERBAHÇEMİZE GELDİĞİN İÇİN VE YAPTIĞIN MAAŞ JESTİ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ SENİ AİLEMİZDE GÖRMEKTEN ŞEREF DUYDUK
Abdulcebrail Akbulut kimdir? Hangi mevkide oynuyor? Fenerbahçeli oyuncu Abdulcebrail Akbulut'un yaşı, kariyeri... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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