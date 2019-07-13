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13 Temmuz 2019, Cumartesi
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Fenerbahçeli 'a sürpriz talip

Fenerbahçeli Miha Zajc'a sürpriz talip

'nin 25 yaşındaki orta saha oyuncusu için sürpriz bir talip çıktı. İspanyol ekibi 'in Sloven oyuncu için sarı-lacivertlilerin kapısını çaldığı ifade edildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

'nin geride bıraktığımız sezonun devre arası transfer döneminde İtalyan ekibi Empoli'den 3.5 milyon Euro karılığında kadrosuna kattığı 'a talip çıktı.

İspanyol basınında yer alan haberlere göre , ofansif orta saha oyuncusu için sarı-lacivertli takımdan bir bonservis bedeli belirlemesini istedi. Fenerbahçe yönetiminin ise buna karşılık 9 milyon Euro talep ettiği ifade edildi. Sloven futbolcunun 'ın takımında önemli bir rol üstlendiğine dikkat çekilirken, yıldız ismin Fenerbahçe ile 2023'e kadar sözleşmesinin bulunduğu hatırlatıldı.

Sarı-lacivertli formayla toplamda 10 maça çıkan Zajc, bu karşılaşmalarda 2 gole imzasını attı.


  1. 13.07.2019
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