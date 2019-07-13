İspanyol basınından Arda Turan'la ilgili dikkat çeken bir iddia geldi. Barcelona'nın bu yaz bonservisiyle göndermek istediği ve sözleşmesinde 1 yılı kalan milli oyuncu için uygulamak istediği plan ortaya çıktı.

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)