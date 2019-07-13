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13 Temmuz 2019, Cumartesi
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Barcelona kararını verdi! Arda Turan...

İspanyol basınından Arda Turan'la ilgili dikkat çeken bir iddia geldi. Barcelona'nın bu yaz bonservisiyle göndermek istediği ve sözleşmesinde 1 yılı kalan milli oyuncu için uygulamak istediği plan ortaya çıktı.

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)

13 Temmuz 2019 Cumartesi 14:13 Güncelleme: 13.07.2019 14:13
Barcelona kararını verdi! Arda Turan...

Barcelona, bonservisini elinde bulundurduğu ve bir yıl daha sözleşmesi bulunan Arda Turan'la ilgili kararını verdi.

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Barcelona kararını verdi! Arda Turan...

Tecrübeli yıldızın adı son günlerde eski takımı Galatasaray ile anılırken, İspanya basınında dikkat çeken bir haber yer aldı.

Barcelona kararını verdi! Arda Turan...

Barcelona Noticias adlı sitenin haberine göre Katalan ekibi milli oyuncuyu sarı-kırmızılı takıma satmak istiyor.

Barcelona kararını verdi! Arda Turan...

Arda'yı bu yaz takımdan göndermek isteyen Barcelona'nın, bonservis konusunda da gerekli kolaylığı sağlayacağı ifade edildi.

Barcelona kararını verdi! Arda Turan...

Deneyimli ismin transferinde son karar verici kişinin teknik direktör Fatih Terim olduğu belirtildi.

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