İspanyol basınından Arda Turan'la ilgili dikkat çeken bir iddia geldi. Barcelona'nın bu yaz bonservisiyle göndermek istediği ve sözleşmesinde 1 yılı kalan milli oyuncu için uygulamak istediği plan ortaya çıktı.
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
13 Temmuz 2019 Cumartesi 14:13
Güncelleme: 13.07.2019 14:13
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Barcelona, bonservisini elinde bulundurduğu ve bir yıl daha sözleşmesi bulunan Arda Turan'la ilgili kararını verdi.
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Tecrübeli yıldızın adı son günlerde eski takımı Galatasaray ile anılırken, İspanya basınında dikkat çeken bir haber yer aldı.
Barcelona Noticias adlı sitenin haberine göre Katalan ekibi milli oyuncuyu sarı-kırmızılı takıma satmak istiyor.
Arda'yı bu yaz takımdan göndermek isteyen Barcelona'nın, bonservis konusunda da gerekli kolaylığı sağlayacağı ifade edildi.
Deneyimli ismin transferinde son karar verici kişinin teknik direktör Fatih Terim olduğu belirtildi.