Fenerbahçe'de Rodrigues ve Kolarov yolda
Transferde sol bek ve sol kanat takviyesi de planlayan Fenerbahçe; Garry Rodrigues ve Aleksandar Kolarov'u da imzaya getiriyor. İki oyuncu ile her konuda anlaşmanın sağlandığı bildirildi.
Resmi açıklamaların bugün yapılması bekleniyor. Rodrigues, Al İttihad'dan 2 yıllığına kiralanacak. 2+1 yıllık imza atması beklenen Kolarov için Roma'ya ödenecek rakam ise daha sonra belli olacak.
- 8.7.2019
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Yok artık Celta
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Yorum
EMRE GS YA GELMELİ. EMRE MOR GS YA GELMELİ. İMPARATOR ONU ADAM EDER VEDE OYNATIR. GS DA BİR YETENEK KAZANIR
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Fenerbahçe'nin transferi sosyal medyadan açıklandı! Resmen... Son dakika haberleri
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zafer yaşasın rizespor kardeş klüp. teşekkürler rizespor..hayırlı uğurlu olsun.
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Resmi açıklama: Muriç transferinde anlaşma sağladık
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Mirzebey Caykurize-Fenerin kopiyasidir
Fenerbahçe'de Rodrigues ve Kolarov yolda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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