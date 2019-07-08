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08 Temmuz 2019, Pazartesi
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'de Rodrigues ve Kolarov yolda

Fenerbahçe'de Rodrigues ve Kolarov yolda

sol bek ve sol kanat takviyesi de planlayan ; Garry Rodrigues ve 'u da imzaya getiriyor. İki oyuncu ile her konuda anlaşmanın sağlandığı bildirildi.

Resmi açıklamaların bugün yapılması bekleniyor. Rodrigues, Al İttihad'dan 2 yıllığına kiralanacak. 2+1 yıllık imza atması beklenen Kolarov için Roma'ya ödenecek rakam ise daha sonra belli olacak.

  1. 8.7.2019
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