Mesut olmak çok pahalı
Fenerbahçeli taraftarların sosyal medya üzerinden mesaj yağmuruna tuttuğu Mesut Özill çok pahalı. Arsenal’in satış listesine koyduğu Türk asıllı futbolcunun maliyeti el yakıyor.
France Footbal, yılda 20 milyon euro kazanan Türk yıldızı, Arsenal'in göndermek istediğini belirtirken; kendisine ilgi duyan Fenerbahçe, Galatasaray gibi kulüpler için bu rakamın çok yüksek olduğuna dikkat çekti.
- 16.6.2019
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Dorukhan’a kanca
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Yorum
irfan Liverpool istiyorsa bedavaya bile gitmek isterdim yeter ki oynatsınlar
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Romelu Lukaku Inter'in teklifini kabul etti
Toplam 1
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mehmet cebeci yessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
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İşte Trabzonspor sevgisi
Toplam 1
Yorum
Akrep61 Bunlar sporda güzel şeyler genclere spor sevgisini aşılamalıyız.Bu gçrevi en iyi yapan trabzonspor kulübü ins güzel şeyler olur.
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