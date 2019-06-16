Mesut olmak çok pahalı - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
16 Haziran 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Mesut olmak çok pahalı

Mesut olmak çok pahalı

Mesut olmak çok pahalı

Fenerbahçeli taraftarların sosyal medya üzerinden mesaj yağmuruna tuttuğu Mesut Özill çok pahalı. ’in satış listesine koyduğu Türk asıllı futbolcunun maliyeti el yakıyor.

France Footbal, yılda 20 milyon euro kazanan Türk yıldızı, 'in göndermek istediğini belirtirken; kendisine ilgi duyan , gibi kulüpler için bu rakamın çok yüksek olduğuna dikkat çekti.

  1. 16.6.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Mesut olmak çok pahalı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN