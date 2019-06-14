Murat Sağlam Fenerbahçe yolunda
Son olarak Almanya Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg'un ikinci takımında forma giyen, U21 Milli Takımı oyuncusu Murat Sağlam, Fenerbahçe ile anlaşmak üzere.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe sürpriz bir transfere imza atmak üzere.
Trabzonspor'la görüşmek için Türkiye'ye gelen, sağ kanat ve 10 numara pozisyonlarında da oynayabilen Murat Sağlam Fenerbahçe'ye transfer olmak üzere.
Genç futbolcunun menajeri Muzzi Özcan, genç futbolcu için Trabzonspor'la anlaşma sağlayamadıklarını, Fenerbahçe ile bir görüşme gerçekleştireceklerini duyurdu.
INSTAGRAMDAN TAKİBE ALDI
Genç futbolcu Murat Sağlam bu gelişmelerin ardından Fenerbahçe'yi Instagram hesabından takibe aldı.
MURAT SAĞLAM KİMDİR?
2014 yılında Wolfsburg'a transfer plan Murat Sağlam, Alman ekibinin U17 ve U19 takımlarında forma giydikten sonra B takımına geçti.
Orta saha, 10 numara, sağ açık ve sağ bek mevkilerinde de görev yapabilen Murat Sağlam, Fenerbahçe'ye transfer olmak üzere.
- 14.06.2019
- Güncelleme: 14.06.2019 17:59
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Toplam 3
Yorum
arif tıpkı cardozo gibi, alınırsa faydalı olur bence, bu tip forvetler durarak gol atar..
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Aras’tan yönetime: Kalıyorum
Toplam 1
Yorum
md ne olduğu belli olmayan futbolcularla 4 veya 5 yıllık anlaşma yaparsanız böyle olur
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Abdurrahim Albayrak hastalandı
Toplam 2
Yorum
akrep Geçmiş olsun Allah acil şifalar versin gerçek GS li
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