Fejsa için pres – Fotomaç – 31 Mayıs 2019
31 Mayıs 2019, Cuma
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Fejsa için pres

Fejsa için pres

ile için temaslar tam gaz devam ediyor. 'nin 30 yaşındaki Sırp orta saha için prensipte anlaşma sağladığını iddia etti.

ile için temaslar tam gaz devam ediyor. Portekiz basını, 'nin Sırp orta saha için prensipte anlaşma sağladığını iddia etti. önümüzdek günlerde tamamlanmasının beklendiği dile getirildi. 30 yaşındaki Fejsa, ön liberoda forma giyiyor.
  1. 31.5.2019
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