Fejsa için pres
Benfica ile Ljubomir Fejsa için temaslar tam gaz devam ediyor. Fenerbahçe'nin 30 yaşındaki Sırp orta saha için prensipte anlaşma sağladığını iddia etti.
Benfica ile Ljubomir Fejsa için temaslar tam gaz devam ediyor. Portekiz basını, Fenerbahçe'nin Sırp orta saha için prensipte anlaşma sağladığını iddia etti. Transferin önümüzdek günlerde tamamlanmasının beklendiği dile getirildi. 30 yaşındaki Fejsa, ön liberoda forma giyiyor.
- 31.5.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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