Fenerbahçe'li taraftarların gözü hala fikstürde!
Süper Lig’de 31 puana ulaşan Fenerbahçe, düşme hattından biraz daha uzaklaşsa da hala tehlike sürüyor.
Taraftarlar internette en çok 'Fenerbahçe'nin kalan maçları' araması yapıyor. İşte Kanarya'nın son 8 maçı: MKE Ankaragücü (D), Galatasaray, Alanya (D), Trabzonspor, Kasımpaşa (D), Akhisar, Erzurumspor (D) ve Antalyaspor.
- 17.3.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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