Fenerbahçe'li taraftarların gözü hala fikstürde!
17 Mart 2019, Pazar
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'li taraftarların gözü hala fikstürde!

Fenerbahçe'li taraftarların gözü hala fikstürde!

’de 31 puana ulaşan , düşme hattından biraz daha uzaklaşsa da hala tehlike sürüyor.

Taraftarlar internette en çok ''nin kalan maçları' araması yapıyor. İşte Kanarya'nın son 8 maçı: MKE Ankaragücü (D), , Alanya (D), , (D), Akhisar, Erzurumspor (D) ve .
  1. 17.3.2019
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