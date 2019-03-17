Bakan Kasapoğlu'ndan Fenerbahçe’ye tebrik
17 Mart 2019, Pazar
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'ndan ’ye tebrik

Bakan Kasapoğlu'ndan Fenerbahçe’ye tebrik

Gençlik ve , Voleybolda AXA finalinde 'ı mağlup ederek kupanın sahibi olan ’yi kutladı.

Gençlik ve , Voleybolda AXA finalinde, 'ı 3-2 mağlup ederek kupanın sahibi olan 'yi bir mesaj yayımlayarak tebrik etti.

, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Voleybolda AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley finalinde karşı karşıya gelen iki değerli kulübümüz Galatasaray ve Fenerbahçe, heyecan dolu bir karşılaşmaya imza attılar. İki ezeli rakibin mücadelesine sahne olan final maçında, kupayı kazanan Fenerbahçe erkek voleybol takımını ve son dakikaya kadar mücadeleyi bırakmayan Galatasaray erkek voleybol takımını kutluyorum. Sarı-lacivertli takımın sporcularını, teknik heyetini ve yöneticilerini gönülden tebrik ediyorum."

  1. 17.03.2019
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