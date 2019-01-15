Dansçı Meireles – Fotomaç – 15 Ocak 2019
17 Nisan 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Dansçı Meireles

Dansçı Meireles

Dansçı Meireles

'nin eski Portekizli futbolcusu , ülkesinde bir televizyon şovuna katıldı ve hünerlerini sergiledi.

'nin eski Portekizli futbolcusu , ülkesinde bir televizyon şovuna katıldı ve hünerlerini sergiledi. İlginç bir kıyafetle sahye çıkan Meireles, Portekizli sanatçı Antonio Variaçoes'i dans ederek andı. Meireles'in dans ettiği görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.

  1. 15.1.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Dansçı Meireles haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN