Dansçı Meireles
Fenerbahçe'nin eski Portekizli futbolcusu Raul Meireles, ülkesinde bir televizyon şovuna katıldı ve hünerlerini sergiledi.
Fenerbahçe'nin eski Portekizli futbolcusu Raul Meireles, ülkesinde bir televizyon şovuna katıldı ve hünerlerini sergiledi. İlginç bir kıyafetle sahye çıkan Meireles, Portekizli sanatçı Antonio Variaçoes'i dans ederek andı. Meireles'in dans ettiği görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.
- 15.1.2019
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Fatih Terim parlattı
Toplam 2
Yorum
gsgs onyekuru reziloynadı sadece gol den sonra biraz göründü.onun dışında silikti.golü atmasa çıkartacaktı
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John Ogu gelebilir
Toplam 1
Yorum
SAMSUNLUU Lütfen gelsin tam aranan adam. KARADENİZ fırtınası seneye sert esecek...
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Fatih Terim parlattı
Toplam 2
Yorum
ÜZÜLEREK YAZIYORUM Kİ 2 NDİAYE-FEGULİ-BELHANDA/SİNAN-MİTRO-EMRE YERİNE DİAGNE-BELHANDA-ONYEKURU/EMRE-SELÇUK-MİTRO OYUTMAK YERİNE SANKİ MAĞLUP GİBİ GOL ARADIK
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