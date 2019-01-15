Dansçı Meireles

Fenerbahçe'nin eski Portekizli futbolcusu Raul Meireles, ülkesinde bir televizyon şovuna katıldı ve hünerlerini sergiledi. İlginç bir kıyafetle sahye çıkan Meireles, Portekizli sanatçı Antonio Variaçoes'i dans ederek andı. Meireles'in dans ettiği görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.