Fenerbahçe'den Cenk Alptekin'e profesyonel sözleşme
Fenerbahçe, 17 yaşındaki altyapı oyuncusu Cenk Alptekin ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.
Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Kulübümüzün futbol altyapısında yer alan 12 Ocak 2001 doğumlu Cenk Alptekin'le 3 yıllık profesyonel sözleşme imzalandı.
Stoper mevkisinde oynayan genç futbolcunun imza töreninde Sportif Direktörümüz Damien Comolli ile oyuncunun ailesi yer aldı."
- 11.12.2018 17:14
- Güncelleme: 11.12.2018 17:51
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Beşiktaş - Malmö maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Toplam 1
Yorum
savaş Burak, fernandes ve ozan alınmasın.Brahimi alınırsa iyi olur.sağbek solbek ve 2 ortasaha adamı lazım.birde forvet alınırsa on nuara olur.
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Babel: Oynamak istiyorum
Toplam 4
Yorum
BJK'li oldu pasam baska istegin ? Zaten son zamanlarda oynadigin oyunuda gördük.. Iyiki 2 ay önce Fener'e bir gol attin !
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Rezil olduk
Toplam 4
Yorum
mustafa otobüsle gitmek zorunuza gittiyse adam gibi oynayın beyler sizin bir ayda aldığınız parayı bir işçi ömür boyu kazanamıyor. adam olun .
Fenerbahçe'den Cenk Alptekin'e profesyonel sözleşme haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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