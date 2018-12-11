Fenerbahçe'den Cenk Alptekin'e profesyonel sözleşme
11 Aralık 2018, Salı
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'den 'e profesyonel sözleşme

<a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>'den <a href="/index/cenk-alptekin?id=2c7d6ad8-b584-45e2-8b87-570245836d08" class="" rel="tag">Cenk Alptekin</a>'e profesyonel sözleşme

, 17 yaşındaki altyapı oyuncusu ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.

Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Kulübümüzün futbol altyapısında yer alan 12 Ocak 2001 doğumlu 'le 3 yıllık profesyonel sözleşme imzalandı.
Stoper mevkisinde oynayan genç futbolcunun imza töreninde Sportif Direktörümüz Damien Comolli ile oyuncunun ailesi yer aldı."

  1. 11.12.2018 17:14
  2. Güncelleme: 11.12.2018 17:51
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