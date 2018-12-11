Fenerbahçeden dikkat çeken açıklama!

Akhisarspor karşısında forma giyen futbolcular rejenarasyon çalışması yaparken, diğer oyuncular koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarının ardından dar alanda top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Dar alanda gerçekleşen çift kale maçların ardından bireysel çalışmalarla antrenman sona erdi