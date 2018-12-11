Fenerbahçeden dikkat çeken açıklama!

UEFA Avrupa Ligi D Grubu son maçında Spartak Trnava ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de hazırlıklar başladı.
11 Aralık 2018 Salı, 15:00:53
Güncelleme: 15:10:17
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu 6. hafta maçında, 13 Aralık Perşembe günü Slovakya ekibi Spartak Trnava ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün öğle saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.
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Teknik Sorumlu Erwin Koeman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 11.30'da başladı.
Akhisarspor karşısında forma giyen futbolcular rejenarasyon çalışması yaparken, diğer oyuncular koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarının ardından dar alanda top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Dar alanda gerçekleşen çift kale maçların ardından bireysel çalışmalarla antrenman sona erdi
Bu antrenmanla birlikte Spartak Trnava maçı hazırlıklarının İstanbul etabını tamamlayan Fenerbahçe, yarın sabah saatlerinde Slovakya'ya hareket edecek.
Açıklamanın devamında "Teknik sorumlu Erwin Koeman ve bir futbolcu, 12 Aralık Çarşamba günü Stadion Antona Malatinsheko Stadı'nda bir basın toplantısı düzenleyecek. Fenerbahçe maçtan önceki son antrenmanını Stadion Antona Malatinsheko'da gerçekleştirecek." ifadelerine yer verildi.