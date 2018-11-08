Gana medyası ‘Sampaoli’ dedi – Fotomaç – 08 Kasım 2018
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    08 Kasım 2018, Perşembe
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    Gana medyası ‘Sampaoli’ dedi

    Gana medyası ‘Sampaoli’ dedi

    Sarı lacivertli takımla adı anılan teknik direktörler arasında yer alan Jorge Sampaoli ile ilgili Gana basınında da bir haber yer aldı.

    Gana basını, "Ayew, 'de Sampaoli ile çalışabilir" ifadesini kullandı ve görüşmelerin sürdüğü ifade edildi.
    1. 8.11.2018
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