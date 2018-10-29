Ankaragücü'nden Fenerbahçe'ye İsmail Kartal mesajı
Ankaragücü, teknik direktörleri İsmail Kartal'a gösterilen sevgi selinin ardından bir paylaşım yaptı.
Ankaragücü, Fenerbahçe ile oynadıkları maçta taraftarların İsmail Kartal'a sevgi gösterilerinde bulunması sonrasında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Ankaragücü'nün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Bilgilendirme: İsmail Kartal bizim teknik direktörümüz" ifadeleri kullanıldı.
Fenerbahçe taraftarları, 3-0'lık skorun ardından İsmail Kartal lehine tezahüratlarda bulundu ve deneyimli hoca da taraftarlara el sallayarak teşekkür etti, önlerinde eğildi.
- 28.10.2018 22:40
- Güncelleme: 29.10.2018 01:46
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Maç Sonucu | Yeni Malatyaspor 2-0 Galatasaray | ÖZET
Toplam 3
Yorum
Toros Terim farkı yok o zaman iyi oyuncuları derval hazırlamış İtalya’dan kovulduğunu Abdülkerim tv kanalından duyurdu öğrenmiş olduk.
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Galatasaray ve Fenerbahçe derbiye moralsiz gidiyor
Toplam 2
Yorum
ARTIZ FATIH DEFOL! UA'nin patron'u Fatih. Takimi bitirdin hep zeytinyaglik yaptın yetti artık DEFOL GIT.
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Kadıköy'de felaket! Fenerbahçe 1 - 3 Ankaragücü
Toplam 9
Yorum
KOÇ DEFOLLLLLL Koskoca FENERBAHÇE zengin'in hobisi oldu! Babası BJK'nin en büyük destekçisi bu da KÖSTEBEK. AZIZ BASKAN BIZI AFFFET.
Ankaragücü'nden Fenerbahçe'ye İsmail Kartal mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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