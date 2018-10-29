Ankaragücü, Fenerbahçe ile oynadıkları maçta taraftarların İsmail Kartal'a sevgi gösterilerinde bulunması sonrasında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.



Ankaragücü'nün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Bilgilendirme: İsmail Kartal bizim teknik direktörümüz" ifadeleri kullanıldı.



Fenerbahçe taraftarları, 3-0'lık skorun ardından İsmail Kartal lehine tezahüratlarda bulundu ve deneyimli hoca da taraftarlara el sallayarak teşekkür etti, önlerinde eğildi.