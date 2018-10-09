İslam Slimani Cezayir Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı
Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu İslam Slimani, sakatlığı nedeniyle Cezayir Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı. Sarı-lacivertli bir diğer futbolcu Mehmet Topal da sakatlığı nedeniyle A Milli Takımımızın aday kadrosundan çıkartılmıştı...
Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Mehmet Topal'ın kasık fıtığı nedeniyle Türkiye'nin Bosna ve Rusya maçlarının aday kadrosundan çıkarılmasının ardından sarı-lacivertlilerin golcü oyuncusu Slimani'den de kötü haber geldi. Cezayirli futbolcu ülkesinin Afrika Uluslar Kupası elemelerinde Benin ile oynayacağı maçta yer almayacağı açıklandı. Cezayir Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada Slimani'nin yerine Oussama Darfalou'nun kadroya dahil edildiği belirtildi.
BENZIA VE FEGHOULI KADRODA
Fenerbahçe'nin bir diğer futbolcusu Yassine Benzia ile Galatasaraylı futbolcu Sofiane Feghouli ise kadroda yer alıyor.
- 9.10.2018 15:26
- Güncelleme: 9.10.2018 15:50
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Gözler yarın Ali Koç'ta olacak
Toplam 1
Yorum
m.emin sayın koç FB SENİN ÖZEL ŞİRKETİN DEĞİL TARAFTARLARI HİÇE SAYIYORSUN HALA COMOLİ Yİ TUTUYORSUN ERZURUMUN BEĞENMEDİĞİ TOPÇUYU SANA ALDIRDI
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Bekle bizi 2020!
Toplam 1
Yorum
selçuk burma bekle bizi 2020 televizyonları yeniledik yine katılamadığımız turnuvayı evde izlicez
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Gökhan Gönül Konyaspor'un golüyle yıkıldı!
Toplam 4
Yorum
Köyiçi YÜREGINE KURBAN KARTALIM.
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