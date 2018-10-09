Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Mehmet Topal'ın kasık fıtığı nedeniyle Türkiye'nin Bosna ve Rusya maçlarının aday kadrosundan çıkarılmasının ardından sarı-lacivertlilerin golcü oyuncusu Slimani'den de kötü haber geldi. Cezayirli futbolcu ülkesinin Afrika Uluslar Kupası elemelerinde Benin ile oynayacağı maçta yer almayacağı açıklandı. Cezayir Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada Slimani'nin yerine Oussama Darfalou'nun kadroya dahil edildiği belirtildi.

BENZIA VE FEGHOULI KADRODA

Fenerbahçe'nin bir diğer futbolcusu Yassine Benzia ile Galatasaraylı futbolcu Sofiane Feghouli ise kadroda yer alıyor.