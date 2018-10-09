İslam Slimani Cezayir Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı
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    09 Ekim 2018, Salı
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    Cezayir Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı

    İslam Slimani Cezayir Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı

    'nin yıldız oyuncusu , sakatlığı nedeniyle Cezayir Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı. Sarı-lacivertli bir diğer futbolcu da sakatlığı nedeniyle A Milli Takımımızın aday kadrosundan çıkartılmıştı...

    'nin tecrübeli futbolcusu 'ın kasık fıtığı nedeniyle Türkiye'nin Bosna ve Rusya maçlarının aday kadrosundan çıkarılmasının ardından sarı-lacivertlilerin golcü oyuncusu Slimani'den de kötü haber geldi. Cezayirli futbolcu ülkesinin Afrika Uluslar Kupası elemelerinde Benin ile oynayacağı maçta yer almayacağı açıklandı. Cezayir Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada Slimani'nin yerine Oussama Darfalou'nun kadroya dahil edildiği belirtildi.

    BENZIA VE FEGHOULI KADRODA
    Fenerbahçe'nin bir diğer futbolcusu Yassine Benzia ile Galatasaraylı futbolcu Sofiane Feghouli ise kadroda yer alıyor.

    1. 9.10.2018 15:26
    2. Güncelleme: 9.10.2018 15:50
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