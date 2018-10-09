Mehmet Topal aday kadrosundan çıkartıldı – Fotomaç – 09 Ekim 2018
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    09 Ekim 2018, Salı
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    aday kadrosundan çıkartıldı

    <a href="/index/mehmet-topal?id=5a353f5d-df47-4b8e-b776-e8cf098eeaa9" class="" rel="tag">Mehmet Topal</a> aday kadrosundan çıkartıldı

    , kasık fıtığı nediyle A Milli Takım kadrosundan çıkartıldı.

    A , ile 11 Ekim Perşembe günü 'de, 14 Ekim Pazar günü ise Soçi'de ile deplasmanda oynayacağı maçların hazırlıklarına başladı.

    Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 20 dakikası basına açık olarak gerçekleşti. Antrenman ısınma hareketleriyle başlarken, pas oyunuyla devam etti.

    çalışmalarını taktik antrenmanla tamamladığı kaydedildi.

    MEHMET TOPAL KADRODAN ÇIKARTILDI
    Fenerbahçeli futbolcu kasık fıtığı rahatsızlığı nedeniyle kadrodan çıkartılırken, dün takımlarıyla lig maçına çıkan İrfan Can Kahveci, , Mahmut Tekdemir, ve tedbir amaçlı Mehmet Zeki Çelik takımdan ayrı düz koşu yaptı. 'da top koşturan , Serdar Gürler ve Okay Yokuşlu ise akşam saatlerinde kampa katılacak.

    A , hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği idmanla sürdürecek.

    1. 8.10.2018 17:43
    2. Güncelleme: 9.10.2018 01:06
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