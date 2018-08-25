Rıdvan Dilmen'den F.Bahçe'nin Marco Fabian transferine eleştiri: "Bir Talisca değil"
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    25 Ağustos 2018, Cumartesi
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    'den F.Bahçe'nin Marco Fabian transferine eleştiri: "Bir değil"

    Rıdvan Dilmen'den F.Bahçe'nin Marco Fabian transferine eleştiri: "Bir Talisca değil"

    Ünlü yorumcu , NTV'de - karşılaşmasını değerlendirdi.

    Ünlü yorumcu , NTV'de - karşılaşmasını değerlendirdi.

    Devre arasında yorumları...

    "Göztepe'nin tek silahı, Fenerbahçe'nin top kayıpları. Kalecileri dahil öndeki 6 oyuncu yabancı. Yasin, yeni geldiği için uyum sorunu yaşıyorlar"

    "Gelen 10 numara da bir değil"

    "Fenerbahçe'de Giuliano gidiyor, hocaya saygı duyuyoruz ama başka bir 10 numara geliyor. Gelen 10 numara da bir Talisca değil."

    " ve Cocu'nun kullanmadığı bir Valbuena var. Niye gitsin 3,5 milyon euro alan oyuncu"

    "Bir de Soldado var, kulübede bacak bacak üstüne atmış oturuyor. Elden oyuncu çıkarmak zor"

    "Giuliano, Josef ve Fernandao, Fenerbahçe'ye para kazandırarak gittiler. Bir de Soldado var, kulübede bacak bacak üstüne atmış oturuyor. Elden oyuncu çıkarmak zor, yüksek ücret ödeniyor."

    "Özelliklerini bilmiyoruz. Frey henüz bakmadım ama İsviçre'nin şurasında doğmuş veya uçuyor kaçıyor diye bakmam. Kapalı kutu. Reyes var mesela oynamış mı diye baktım Beşiktaş maçlarında. Fabian ve Reyes'in 5-6 ay oynamadıkları dönemler var. Maç sonunda konuşuruz."

    "Fenerbahçe için çok önemli 48-49 dakika var.."

    1. 25.8.2018 23:02
    2. Güncelleme: 26.8.2018 00:13
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