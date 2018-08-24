Çok yakında – Fotomaç – 24 Ağustos 2018
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    24 Ağustos 2018, Cuma
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    Çok yakında

    Çok yakında
    SARI-lacivertli formayla ilk iki maçında bekleneni veremeyen Andre Ayew, "İstediğim gibi başlayamadım ancak önümüzdeki haftalarda gerçek Ayew'i herkese göstereceğim" dedi. 'de bile seviyesinde az kulüp olduğunu savunan Ganalı yıldız, "Şampiyonluk içen gereken katkıyı vereceğime herkes emin olsun" ifadelerini kullandı.
    1. 24.8.2018
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