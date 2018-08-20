DZ Foot: "Slimani iyi" – Fotomaç – 20 Ağustos 2018
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    20 Ağustos 2018, Pazartesi
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    DZ Foot: " iyi"

    DZ Foot: "<a href="/index/slimani?id=9bbb7d3b-80cc-4746-837d-d1bc6ed30259" class="" rel="tag">Slimani</a> iyi"
    Cezayir basını yıldızları İslam 'nin ilk maçtaki performansını beğendi. DZ Foot " maç boyunca çok çalıştı. Fazla pozisyona giremedi. Bir önemli fırsatı harcadı ancak genel olarak iyi bir maç çıkardı" ifadelerine yer verdi.
    1. 20.8.2018
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