Bursaspor'un penaltısı VAR ile iptal edildi – Fotomaç – 12 Ağustos 2018
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    12 Ağustos 2018, Pazar
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    'un penaltısı VAR ile iptal edildi

    Bursaspor'un penaltısı VAR ile iptal edildi

    Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe sahasında 'u ağırladı. Mücadelenin 56. dakikasında VAR kararı ile Bursaspor lehine verilen penaltı kararı iptal edildi.

    Fenerbahçe'nin Kadıköy'de 'u ağırladığı mücadelede yeşil-beyazlı ekip penaltı vuruşu kazandı. VAR hakemleri, mücadelenin hakemi Halil Umut Meler'in pozisyonu tekrar incelemesini istedi.

    Halil Umut Meler, VAR hakemleriyle konuştuktan sonra penaltı kararını atağın başlangıcı için ofsayt kararı vererek iptal etti.

    1. 11.8.2018 23:13
    2. Güncelleme: 12.8.2018 02:00
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