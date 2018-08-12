Bursaspor'un penaltısı VAR ile iptal edildi
Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe sahasında Bursaspor'u ağırladı. Mücadelenin 56. dakikasında VAR kararı ile Bursaspor lehine verilen penaltı kararı iptal edildi.
Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Bursaspor'u ağırladığı mücadelede yeşil-beyazlı ekip penaltı vuruşu kazandı. VAR hakemleri, mücadelenin hakemi Halil Umut Meler'in pozisyonu tekrar incelemesini istedi.
Halil Umut Meler, VAR hakemleriyle konuştuktan sonra penaltı kararını atağın başlangıcı için ofsayt kararı vererek iptal etti.
- 11.8.2018 23:13
- Güncelleme: 12.8.2018 02:00
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Fenerbahçe'nin yeni golcüsü İslam Slimani İstanbul'a geldi
Toplam 14
Yorum
Sez. Arkadaşlar burada Ali Koc başkanın yapacak birşeyi yok, sadece mali durumu düzeltmekden başka. Sayın Aziz Yıldırımın eserleri bu mali tablo.
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Beşiktaş David Ospina'yı bekliyor
Toplam 1
Yorum
u.açar ospina yı istemiyoruz Tolga ondan daha iyi,Mert Günok u alın..
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Rekortmen Kartal
Toplam 1
Yorum
HUS KARAKARTALIMIN BASARILARI DAIM OLSUN BU YILDA
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