F.Bahçe'nin Vincent Janssen transferi Tottenham'ın gelecek sezonki planlarına bağlı. 34 yaşındaki Llorente takımda kalırsa Janssen gönderilecek aksi halde Ada'da kalacak.



BALBUENA KAÇTI

Bir dönem F.Bahçe'nin gündemine giren Fabian Balbuena, West Ham United'e transfer oldu. 26 yaşındaki defans oyuncusu "Premier Lig'de oynamak hayalimdi" ifadelerini kullandı



BAS DOST'A ZAM

F.Bahçe'nin ilgilendiği Bas Dost, Sporting'de kalabilir. Yönetim zamlı sözleşme önerdi. Milan da ciddi biçimde peşinde.