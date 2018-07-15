Fenerbahçe'de Janssen için Tottenham'ı bekliyor
F.Bahçe'nin Vincent Janssen transferi Tottenham'ın gelecek sezonki planlarına bağlı.
F.Bahçe'nin Vincent Janssen transferi Tottenham'ın gelecek sezonki planlarına bağlı. 34 yaşındaki Llorente takımda kalırsa Janssen gönderilecek aksi halde Ada'da kalacak.
BALBUENA KAÇTI
Bir dönem F.Bahçe'nin gündemine giren Fabian Balbuena, West Ham United'e transfer oldu. 26 yaşındaki defans oyuncusu "Premier Lig'de oynamak hayalimdi" ifadelerini kullandı
BAS DOST'A ZAM
F.Bahçe'nin ilgilendiği Bas Dost, Sporting'de kalabilir. Yönetim zamlı sözleşme önerdi. Milan da ciddi biçimde peşinde.
- 15.7.2018
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Ya çok para ya gelecek!
Toplam 2
Yorum
karadeniz81 2 senedir oynadığı oyunun hakkı neyse okadar alsınyoksa satılsın
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Mitrovic yükseliyor
Toplam 1
Yorum
Köfte Ağzıyla top tutsa Şenol Güneş beğenmez onu, ön yargılarından hiçbir zaman kurtulamayacak maalesef.
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Fenerbahçe teknik direktörü Cocu'dan Comolli'ye transfer çağrısı
Toplam 4
Yorum
Geç oluyor Şu an takım geçen senekinden daha zayıf.Yönetim uyumuyor inşallah.
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