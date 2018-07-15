Fenerbahçe'de Janssen için Tottenham'ı bekliyor – Fotomaç – 15 Temmuz 2018
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HEPSİ
    15 Temmuz 2018, Pazar
    CANLI 2018 RUSYA
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    'de Janssen için 'ı bekliyor

    <a href="/index/fenerbahce?id=65439000-410e-4c14-94da-0622ac043911" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>'de Janssen için <a href="/index/tottenham?id=bbb1e193-3658-46ee-a390-792be3a5dcaf" class="" rel="tag">Tottenham</a>'ı bekliyor

    F.Bahçe'nin transferi 'ın gelecek sezonki planlarına bağlı.

    F.Bahçe'nin transferi 'ın gelecek sezonki planlarına bağlı. 34 yaşındaki Llorente takımda kalırsa Janssen gönderilecek aksi halde Ada'da kalacak.

    BALBUENA KAÇTI
    Bir dönem F.Bahçe'nin gündemine giren Fabian Balbuena, 'e oldu. 26 yaşındaki defans oyuncusu "'de oynamak hayalimdi" ifadelerini kullandı

    BAS DOST'A ZAM
    F.Bahçe'nin ilgilendiği , Sporting'de kalabilir. Yönetim zamlı sözleşme önerdi. Milan da ciddi biçimde peşinde.

    1. 15.7.2018
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