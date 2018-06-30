Zeljko Obradovic: "Hedefimiz her zaman daha iyisi olmak"
Fenerbahçe Doğuş'un başarılı başantrenörü Zeljko Obradovic, "Takımımın oynadığı basketbol beni bu sezon çok mutlu etti" dedi.
5 yıllık Fenerbahçe kariyerinde 4'üncü lig şampiyonluğunu elde eden Sırp antrenör, Fenerbahçe Dergisi'nin Temmuz sayısına röportaj verdi.
Zeljko Obradovic'in açıklamalarında öne çıkan sözleri şöyle;
Çok başarılı bir sezonu geride bıraktık. Hazırlık maçlarıyla birlikte 85 karşılaşma oynadık. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazandık, ligde şampiyon, EuroLeague'de ise final oynadık ama beni daha çok mutlu eden kazandığımız başarılardan çok, basketbolu oynama şeklimiz. Takımımın oynadığı basketbol beni bu sezon çok mutlu etti.
En büyük mutluluğum; şu an her yerde herkesin Fenerbahçe'nin hangi noktada olduğunu biliyor olması. Bundan sonrasında da en büyük amacımız; bu geldiğimiz noktayı koruyabilmek. Biz önümüzdeki sezon yine Avrupa'nın en iyi takımlarından biri olmaya çalışacağız.
Muhteşem bir taraftar topluluğumuz var. Takım olarak, kulüp olarak başardığımız her şeyin arkasında onlar var. Onların desteği bizim için her zaman önemli. Onlara bir kez daha teşekkür ederim.
Yaptığım işi çok seviyorum. Burada olmayı, sahada olmayı çok seviyorum. Teknik ekibimle birlikte içeride olmayı, onlarla çalışmayı çok seviyorum. Bu işin püf noktası sevmek ve hayatın her gün size yeni yarışmalar çıkaracağını bilmek.
- 30.6.2018 12:07
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Galatasaray'a transferi açıklanan Nagatomo bir mesaj yayınladı
Toplam 5
Yorum
doğru adam üstüne kondu D.ö de divan kurulunda görüşücez dedi uçaklar inicek dedi ne oldu aldığı oyuncular kar mı zarar mı M.C ye gelmeden düşün klüp niye borçta
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Galatasaray'a transferi açıklanan Nagatomo bir mesaj yayınladı
Toplam 5
Yorum
CELAL IS AHLAKI OLAN ADAMDAN HIC BIR ZAMAN ZARAR GELMEZ NAGO LINNES GIBI
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Ali Koç'tan taraftarlara mesaj!
Toplam 4
Yorum
karado hiç acelemiz yok.doğru transefere ihtiyaç var.
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