Zeljko Obradovic: "Hedefimiz her zaman daha iyisi olmak" – Fotomaç – 30 Haziran 2018
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    01 Temmuz 2018, Pazar
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    : "Hedefimiz her zaman daha iyisi olmak"

    <a href="/index/zeljko-obradovic?id=5e23487b-3b22-42bd-a861-b4b1235f2350" class="" rel="tag">Zeljko Obradovic</a>: "Hedefimiz her zaman daha iyisi olmak"

    Doğuş'un başarılı başantrenörü , "Takımımın oynadığı beni bu sezon çok mutlu etti" dedi.

    5 yıllık kariyerinde 4'üncü lig şampiyonluğunu elde eden Sırp antrenör, Dergisi'nin Temmuz sayısına röportaj verdi.
    'in açıklamalarında öne çıkan sözleri şöyle;

    Çok başarılı bir sezonu geride bıraktık. Hazırlık maçlarıyla birlikte 85 karşılaşma oynadık. 'nı kazandık, ligde şampiyon, EuroLeague'de ise final oynadık ama beni daha çok mutlu eden kazandığımız başarılardan çok, basketbolu oynama şeklimiz. Takımımın oynadığı beni bu sezon çok mutlu etti.

    En büyük mutluluğum; şu an her yerde herkesin Fenerbahçe'nin hangi noktada olduğunu biliyor olması. Bundan sonrasında da en büyük amacımız; bu geldiğimiz noktayı koruyabilmek. Biz önümüzdeki sezon yine Avrupa'nın en iyi takımlarından biri olmaya çalışacağız.

    Muhteşem bir taraftar topluluğumuz var. Takım olarak, kulüp olarak başardığımız her şeyin arkasında onlar var. Onların desteği bizim için her zaman önemli. Onlara bir kez daha teşekkür ederim.

    Yaptığım işi çok seviyorum. Burada olmayı, sahada olmayı çok seviyorum. Teknik ekibimle birlikte içeride olmayı, onlarla çalışmayı çok seviyorum. Bu işin püf noktası sevmek ve hayatın her gün size yeni yarışmalar çıkaracağını bilmek.

    1. 30.6.2018 12:07
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