Josef de Souza zirveyi düşlüyor – Fotomaç – 22 Haziran 2018
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HEPSİ
    22 Haziran 2018, Cuma
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    de Souza zirveyi düşlüyor

    <a href="/index/josef?id=2bd2daf5-d946-4f29-9564-ad69e07f58a1" class="" rel="tag">Josef</a> de Souza zirveyi düşlüyor
    F.Bahçe'nin Brezilyalı orta sahası , sosyal medyadan yaptığı açıklamada transfer dedikodularını yalanladı. , "F.Bahçe ile tamamlamak istediğim 1 yıl daha kontratım var ve bu yıl şampiyon olabiliriz" diye konuştu.
    1. 22.6.2018
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