Josef de Souza zirveyi düşlüyor
- 22.6.2018
-
Trabzonspor teknik direktörü Ünal Karaman Sabır istedi
Toplam 1
Yorum
cengiz Bu sabır ve zaman işini bırakın desenize para yok transfer yok işler sakat.Sizin suçunuz mu? o da değil
-
Fenerbahçe'ye müjde! PSV Cocu'yu resmen açıklıyor!
Toplam 1
Yorum
Semih Yapma başkan alma şu adamı. Getir en ünlüsünü.
-
Beşiktaş'ta planlama direktörü Serkan Reçber
Toplam 2
Yorum
ali adam profosyonel işini yapacak fenerli gs lı bence hiç önemi yok işini iyi yapsın en iyi beşiktaşlı odor Serkan REÇBER
Josef de Souza zirveyi düşlüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.