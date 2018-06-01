Janssen'e flaş teklif: Heerenveen’e git! – Fotomaç – 01 Haziran 2018
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    01 Haziran 2018, Cuma
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    Janssen'e flaş teklif: ’e git!

    Janssen'e flaş teklif: Heerenveen’e git!
    Hollandalı teknik direktör Aad de Mos, ile kiralık sözleşmesi sona eren Vincent Janssen için 'in iyi bir tercih olacağını söyledi. Janssen'in Tottenham'da fazla şans bulamayacağını belirten Mos, "'ya dönerek kariyerini yeniden canlandırabilir. PSV ve Feyenoord'da iyi golcüler var. Heerenveen onun için iyi bir tercih olabilir" dedi.
    1. 1.6.2018
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