Fenerbahçe Doğuş Başantrenörü Zeljko Obradovic, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisinde İspanyol temsilcisi Baskonia'yı 95-89 yenerek 2-0 öne geçtikleri maçın özellikle son çeyreğinde çok doğru oynadıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısına konuşan Obradovic, maça Baskonia'nın çok iyi başladığını anlatarak, şöyle konuştu:

"Play-off serileri çok spesifiktir. Bu sefer farklı şeyler yapmaya çalıştık. Maçın başı onlar için çok kolay oldu ve 6-0'la başladılar. Biz de çok tembel başladık. Hatalarımızın anladık ve değişmeye başladık. Böylece farklı bir maç olmaya başladı. İki maçta da oyunculara yaptıkları her şey için teşekkür ediyorum. İspanya'ya 2-0 gitmek çok iyi bir şey ama henüz işimiz bitmedi. Bir galibiyete daha ihtiyacımız var. Baskonia çok iyi bir takım. Son çeyrekte topu iyi kullanmamızdan çok memnun oldum. Bunu izlemek gerçekten çok sevindirici."

İlk iki maçta şans vermediği Ali Muhammed ve Melih Mahmutoğlu hakkında da yorum yapan Obradovic, "İkisi de oynamayı hak ediyorlar ama bu iki maçta da onlara şans veremediğim için üzgünüm. Başkanımıza, sponsorumuza ve her şeyden önemlisi bu atmosfer için taraftarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

MARTİNEZ: "İKİNCİ YARIDAKİ KÜÇÜK DETAYLAR SONUCU BELİRLEDİ"

Baskonia Başantrenörü Pedro Martinez, ikinci yarıdaki küçük detayların maçın sonucunu belirlediğini dile getirdi.

Fenerbahçe Doğuş'un çok yetenekli bir takım olduğunu vurgulayan Martinez, "İkinci yarıdaki küçük detaylar sonucu belirledi. Fenerbahçe Doğuş'u savunmak çok zor. Genel olarak iyiydik ama üçüncü maça farklı şekilde hazırlanmamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Martinez, ilk iki maçı sakatlığı nedeniyle kaçıran Jayson Granger'in üçüncü karşılaşmaya yetişip yetişmeyeceğini henüz bilmediklerini belirterek sözlerini tamamladı.