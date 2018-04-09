Fenerbahçe'den zirve mesajı: Ensenizdeyim
Fenerbahçe, Osmanlıspor’u ikinci yarıdaki müthiş futboluyla 2-0 yenerek şampiyonluk yarışındaki amansız takibini sürdürdü. Valbuena’nın girmesiyle coşan Kanarya, Skrtel ve Soldado’nun golleriyle kazanırken, ortaya koyduğu enerji görülmeye değerdi
OSMANLI ATEŞE DÜŞTÜ
Rahatlayan Fenerbahçe 60'ta farkı ikiye çıkardı. Giuliano ceza sahasında enfes bir hareketle iki oyuncudan sıyrılıp, plasesini yaptı. Yan direkten geri gelen topu Soldado boş kaleye tamamladı: 2-0. Sonraki dakikalarda Soldado'nun bir aşırtması da üst direkten dönerken, Osmanlıspor da Cikalleshi ile uygun fırsatları kullanamayınca maç 2-0 sona erdi. Fenerbahçe 54 puana ulaşıp, zirve takibini sürdürdü. Osmanlıspor ise 28 puanda kalarak dipte ateş hattına girdi.
PENALTISI GÜME GİTTİ
Maçın 17. dakikasında Soldado'nun içeri çevirdiği top Muhammet Bayır'ın eliyle buluştu. Sarı-lacivertli oyuncular, Meler'e penaltı itirazı yaptı. Eski hakem Deniz Çoban, pozisyon için twitter'da 'penaltı' dedi.
- 09 Nisan 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 01:21
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Gunnarsson Beşiktaş'a
Toplam 3
Yorum
Bence Orta Saha icin Sergio Canales Transfer edelim Ve Forvet icin Facundo Ferreyra 28 Gol Yapti Shakhtar icin Sözlesmeleri bitiyor bence iyi olur
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Beşiktaş'tan 7 kişilik genç transfer listesi
Toplam 1
Yorum
bjk smokie :) gökan töre 21 oğuzhan 19 yaşında gelmişti ve seviye atladılar oynadıkça ucuz ve gelişim göstere bilecek kalıcı gençler alın
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İşte Cristiano Ronaldo - Messi rekabetinde istatistikler!
Toplam 1
Yorum
komik biri golcü. öürü hem golcü hem topçu. kıyaslamak komik. istatistiktede geçer messi. gerçek ronaldoyla bile ronaldo kıyaslanmaz. messiiiiii
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