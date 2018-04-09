Skrtel’in ‘asistanı’ Valbuena! – Fotomaç – 09 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    09 Nisan 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    ’in ‘asistanı’ Valbuena!

    Skrtel’in ‘asistanı’ Valbuena!

    Alper’in yerine 46’da oyuna giren , ilk golde ’in kafasına kondurduğu ortasıyla galibiyetin kapısını açtı.

    Alper'in yerine 46'da oyuna giren , ilk golde 'in kafasına kondurduğu ortasıyla galibiyetin kapısını açtı. Fransız yıldız, Skrtel'in bu sezon ligde attığı 3 golün de asistini yaptı. Hücuma hareket getiren Valbuena ligdeki toplam asist sayısını 9'a çıkardı.
    1. 09 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:11
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Skrtel’in ‘asistanı’ Valbuena! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN