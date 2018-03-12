Hasan Ali'den büyük fedakarlık – Fotomaç – 12 Mart 2018
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    12 Mart 2018, Pazartesi
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    Hasan Ali'den büyük fedakarlık

    Hasan Ali'den büyük fedakarlık

    'nin Evkur 'u deplasmanda 2-0 yendiği karşılaşmada 'ın maça devam edebilmek için büyük bir fedakarlığa imza attığı öğrenildi.

    Maç öncesi sağ ayak baş parmağında iltihap bulunan Fenerbahçeli futbolcu , mücadeleye bu şekilde devam edemeyeceğini anladı.

    Milliyet'in haberine göre; Rahatsızlığını sağlık ekibine ileten Hasan Ali'nin kramponunun sağ ayak baş parmağı bölümü devre arasında kesildi. Kaldırım'ın kesik kramponu ve çorabı objektiflere böyle takıldı.

    Böylece Hasan'ın sağ ayak baş parmak bölümü açıkta kaldı ve maça daha rahat bir şekilde davam etti.

    1. 12 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 12:51
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