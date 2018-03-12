Hasan Ali'den büyük fedakarlık
Fenerbahçe'nin Evkur Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 2-0 yendiği karşılaşmada Hasan Ali Kaldırım'ın maça devam edebilmek için büyük bir fedakarlığa imza attığı öğrenildi.
Maç öncesi sağ ayak baş parmağında iltihap bulunan Fenerbahçeli futbolcu Hasan Ali Kaldırım, mücadeleye bu şekilde devam edemeyeceğini anladı.
Milliyet'in haberine göre; Rahatsızlığını sağlık ekibine ileten Hasan Ali'nin kramponunun sağ ayak baş parmağı bölümü devre arasında kesildi. Kaldırım'ın kesik kramponu ve çorabı objektiflere böyle takıldı.
Böylece Hasan'ın sağ ayak baş parmak bölümü açıkta kaldı ve maça daha rahat bir şekilde davam etti.
- 12 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 12:51
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Savunmada operasyon
Toplam 3
Yorum
ged 61 haftalardır belli bir 11 olmadı,her hata yapan bir sonraki maç oynamıyor..ve her maç yeni 11..bunun içinde ligin en kötü futbolunu oynuyoruz
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Petr Cech’ten 200 maç
Toplam 1
Yorum
Eeeyyy Volkan Demirel izle,incele Cechi,Buffonuda biraz feyz al,adamlık öğren belki mahalle kabadayısı olmaktan kurtulup FBli Volkan olursun
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Ahmet Çakar'dan çok konuşulacak iddia! Serkan Kırıntılı...
Toplam 11
Yorum
Ilginç... gel de anla haklisin. Ama Sinan 'in golünde elini çektigi bariz bir sekilde görünüyor, diyecek birsey yok..
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