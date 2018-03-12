Hasan Ali'den büyük fedakarlık

Maç öncesi sağ ayak baş parmağında iltihap bulunan Fenerbahçeli futbolcu Hasan Ali Kaldırım, mücadeleye bu şekilde devam edemeyeceğini anladı.



Milliyet'in haberine göre; Rahatsızlığını sağlık ekibine ileten Hasan Ali'nin kramponunun sağ ayak baş parmağı bölümü devre arasında kesildi. Kaldırım'ın kesik kramponu ve çorabı objektiflere böyle takıldı.

Böylece Hasan'ın sağ ayak baş parmak bölümü açıkta kaldı ve maça daha rahat bir şekilde davam etti.



