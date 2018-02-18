Afrin’e destek yürüyüşü

F.Bahçe taraftar gruplarından Genç Fenerbahçeliler (GFB), Alanyaspor maçı öncesinde anlamlı bir yürüyüş gerçekleştirdiler. Afrin'e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'na destek olmak isteyen sarı-lacivertli taraftar grubu, Kadıköy'deki Boga heykelinin önünde toplanırken; buradan Ülker Stadyumu'nun önüne kadar bir yürüyüş gerçekleştirdi. Terör örgütü aleyhine sloganlar atan Fenerbahçeliler, Mehmetçiğimize desteklerini de bu şekilde ortaya koydular.

TRiBÜNLER DOLDU

Sarı-lacivertli taraftarlar, dün akşam Alanyaspor maçında F.Bahçe'yi yalnız bırakmadı. Yaklaşık 35 bin taraftar, takımlarını 90 dakika boyunca desteklerken; gelecek hafta hem Süper Lig'de hem de ardından kupada peş peşe karşılaşacakları Beşiktaş aleyhine tezahüratlar yaptılar.