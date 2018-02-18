CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    18 Şubat 2018, Pazar
    OYUN ENGLISH

    ’e destek yürüyüşü

    Afrin’e destek yürüyüşü

    F.Bahçe taraftar gruplarından (GFB), maçı öncesinde anlamlı bir yürüyüş gerçekleştirdiler. 'e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'na destek olmak isteyen sarı-lacivertli taraftar grubu, 'deki Boga heykelinin önünde toplanırken; buradan Ülker Stadyumu'nun önüne kadar bir yürüyüş gerçekleştirdi. Terör örgütü aleyhine sloganlar atan Fenerbahçeliler, Mehmetçiğimize desteklerini de bu şekilde ortaya koydular.

    TRiBÜNLER DOLDU
    Sarı-lacivertli taraftarlar, dün akşam Alanyaspor maçında F.Bahçe'yi yalnız bırakmadı. Yaklaşık 35 bin taraftar, takımlarını 90 dakika boyunca desteklerken; gelecek hafta hem Süper Lig'de hem de ardından kupada peş peşe karşılaşacakları Beşiktaş aleyhine tezahüratlar yaptılar.

    1. 18 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 22:05
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Afrin’e destek yürüyüşü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN