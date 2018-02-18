Afrin’e destek yürüyüşü
F.Bahçe taraftar gruplarından Genç Fenerbahçeliler (GFB), Alanyaspor maçı öncesinde anlamlı bir yürüyüş gerçekleştirdiler. Afrin'e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'na destek olmak isteyen sarı-lacivertli taraftar grubu, Kadıköy'deki Boga heykelinin önünde toplanırken; buradan Ülker Stadyumu'nun önüne kadar bir yürüyüş gerçekleştirdi. Terör örgütü aleyhine sloganlar atan Fenerbahçeliler, Mehmetçiğimize desteklerini de bu şekilde ortaya koydular.
TRiBÜNLER DOLDU
Sarı-lacivertli taraftarlar, dün akşam Alanyaspor maçında F.Bahçe'yi yalnız bırakmadı. Yaklaşık 35 bin taraftar, takımlarını 90 dakika boyunca desteklerken; gelecek hafta hem Süper Lig'de hem de ardından kupada peş peşe karşılaşacakları Beşiktaş aleyhine tezahüratlar yaptılar.
- 18 Şubat 2018, Pazar
- Güncelleme: 22:05
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Florya'nın yıldızı Nagatomo
Toplam 4
Yorum
ergün kalaycı ben gs yerinde olsam bu adamı ya alırım yada 1 yıldaha kiralarım süper adam hemde bedava
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Fatih Tekke'den Abdükadir'in transferine engel
Toplam 2
Yorum
ismail aynen katılıyorum 2 yıl daha trabzonda kalmalı
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Beşiktaş'tan flaş Talisca hamlesi!
Toplam 3
Yorum
mehmet verilmeyen penatılar varmış konya aleyhine verilmeyen penaltılar ne olacak ya zamanında meyvesini iyi yediniz şimdi biraz kurtlarını yiyin
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