 Gaitan harekatı – Fotomaç – 02 Ocak 2018 ;
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    02 Ocak 2018, Salı
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    harekatı

    Gaitan harekatı
    Sarı-lacivertli ekip dev operasyonu için düğmeye basıyor. Atletico Madrid'in Arjantinli yıldızı Nico Gaitan'ı bünyesine katmak isteyen , bu hafta içinde hem futbolcuyla hem de İspanyol kulübüyle masaya oturacak ve transferi bitirmeye çalışacak. Asıl mevkisi sol kanat olan, forvet arkası ve sağ kanatta da oynayabilen 29 yaşındaki futbolcuyla Boca Juniors da ilgileniyor. Ancak F.Bahçe'nin teklifinin daha cazip olacağı belirtildi. Arjantin medyası da 'ın ocak ayında Fenerbahçe'ye transfer olabileceğini duyurmuştu.

    1. 02 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 03:21
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