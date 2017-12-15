 140 bin TL+bloke cezası – Fotomaç – 15 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    15 Aralık 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    140 bin TL+bloke cezası

    140 bin TL+bloke cezası
    PFDK, Bursaspor maçında taraftarının neden olduğu "saha olayları" nedeniyle Fenerbahçe'yi 30 bin TL para cezası ile cezalandırdı. Kurul, aynı maçta "çirkin ve kötü tezahürat" nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı sarı-lacivertlilere 110 bin TL daha ceza kesti. Ayrıca söz konusu taraftarların bir sonraki deplasman maçında elektronik bilet kapsamındaki kartları bloke edildi.

    Feyenoord pusuda
    Robin van Persie ile ilgilenen diğer kulüp Feyenoord işi ucuza kapatmak için renk vermiyor. Rotterdam ekibinin teknik direktörü Van Bronckhorst, "Van Persie ile ilgili görüşlerimi daha önce de açıkladım. Onun hala önemli bir oyuncu olabileceğini düşünüyorum ve bu görüşüm değişmedi. Ancak şu anda gelecekle ilgili net düşünemiyorum" demişti. Feyenoord'un da ocak ayında Fenerbahçe'nin kapısını çalması bekleniyor.
    1. 15 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 22:28
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    140 bin TL+bloke cezası haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN