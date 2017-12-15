140 bin TL+bloke cezası

PFDK, Bursaspor maçında taraftarının neden olduğu "saha olayları" nedeniyle Fenerbahçe'yi 30 bin TL para cezası ile cezalandırdı. Kurul, aynı maçta "çirkin ve kötü tezahürat" nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı sarı-lacivertlilere 110 bin TL daha ceza kesti. Ayrıca söz konusu taraftarların bir sonraki deplasman maçında elektronik bilet kapsamındaki kartları bloke edildi.



Feyenoord pusuda

Robin van Persie ile ilgilenen diğer kulüp Feyenoord işi ucuza kapatmak için renk vermiyor. Rotterdam ekibinin teknik direktörü Van Bronckhorst, "Van Persie ile ilgili görüşlerimi daha önce de açıkladım. Onun hala önemli bir oyuncu olabileceğini düşünüyorum ve bu görüşüm değişmedi. Ancak şu anda gelecekle ilgili net düşünemiyorum" demişti. Feyenoord'un da ocak ayında Fenerbahçe'nin kapısını çalması bekleniyor.