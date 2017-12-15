140 bin TL+bloke cezası
Feyenoord pusuda
Robin van Persie ile ilgilenen diğer kulüp Feyenoord işi ucuza kapatmak için renk vermiyor. Rotterdam ekibinin teknik direktörü Van Bronckhorst, "Van Persie ile ilgili görüşlerimi daha önce de açıkladım. Onun hala önemli bir oyuncu olabileceğini düşünüyorum ve bu görüşüm değişmedi. Ancak şu anda gelecekle ilgili net düşünemiyorum" demişti. Feyenoord'un da ocak ayında Fenerbahçe'nin kapısını çalması bekleniyor.
- 15 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 22:28
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PFDK açıkladı: Gomis, Ayhan Akman, Okan Buruk...
Toplam 7
Yorum
CELAL BIR TAKIMIN 2.5 YILDIZI OLSUN AVRUPA DA KUPASI OLMASIN LIGDE 5 PUAN GERIDE OLSUN VE KONUSSUN ILGINC
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Galatasaray'da Palabıyık tepkisi
Toplam 14
Yorum
aslan Palabıyık daha çok canımızı yakabilir yinede ben ligteki en dürüst hakem olduğunu düşünüyorum. Kartçı hocanın sürekli bize verilmesi manidar
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PFDK açıkladı: Gomis, Ayhan Akman, Okan Buruk...
Toplam 7
Yorum
BJK SİZ ÖNCE TEKNİK DİREKTÖR BULUN
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