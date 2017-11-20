 Yağmur adam – Fotomaç – 20 Kasım 2017 ;
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    20 Kasım 2017, Pazartesi
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    Yağmur adam

    Yağmur adam

    F.Bahçe yoğun yağmur altında oynanan maçta Sivas’a gol yağdırdı

    Skor 1-1'ken oyuna giren 21 saniye sonra röveşatayla fileleri sarsarak takımını öne geçirdi. İspanyol boğası, 77 ve 81'de usta işi iki gol daha atarak Sivas'ı adeta tek başına yıktı. F.Bahçe'nin diğer golü Dirar'dan geldi. Sivas'ta Bifouma 64'te kırmızı kart gördü. Kanarya 4-1'lik muhteşem galibiyetle hem G.Saray ve Beşiktaş'ın puan kaybettiği haftayı iyi değerlendirdi hem de hoca krizini geride bırakıp umut, inanç ve hırs dolu yepyeni bir sayfa açtı.
    1. 20 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 03:01
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