Fener söktü aldı
Fenerbahçe Doğuş güçlü Rus rakibini deplasmanda yıktı, büyük bir başarıya daha imza attı. Normal süresi 83-83 berabere biten maçta Kanarya Melli’nin son saniye basketiyle zafere uçtu
4. KEZ ÜST ÜSTE KAZANDI
BÜYÜK bir çekişmeye sahne olan maçın ikinci yarısında da karşılıklı basketler vardı. CSKA Moskova son çeyreğe 63-61 önde girdi. Final bölümünde ise Fenerbahçe oyuna ağırlığını koydu. Maçın normal süresi 83-83 berabere tamamlandı. Uzatmada Fenerbahçe Doğuş, Melli'nin son saniye basketiyle maçı 95-93 kazanarak önemli bir galibiyet elde etti. Fenerbahçe en sevdiği deplasman olan Rusya'da rakibini 4. kez üst üste yenmeyi başardı.
- 18 Kasım 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:18
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''11 yerine 8 yabancıyla sahalara çıkılsın!''
Toplam 42
Yorum
Aslan 14 YABANCIYI AZIZ YILDIRIM VE YILDIRIM DEMIRÖREN IKILISININ ISRARI ILE CIKARTILDI TÜRK FUTBOLU ÖNCE BU IKILIDEN KURTULMALI YOKSA NAFILE
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Beşiktaş, Fellaini'yi bedelsiz alacak!
Toplam 20
Yorum
gs4ever yahu bu adam haftada 150.000 euroya yakin para istiyor manu dan.nasil verecek bu parayi besiktas sanki daha az mi isteyecek sizden
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Beşiktaş evinde 'Buruk'
Toplam 9
Yorum
Aslan YERDEKI ADAM TACIZ EDILIYOR TEBKI VERINCE KIRMIZIYI YIYOR FEGHOULININ KIRMIZISI GELDI AKLIMA HAKEMLE BILE KAZANAMADILAR
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