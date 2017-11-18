 Fener söktü aldı – Fotomaç – 18 Kasım 2017 ;
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    18 Kasım 2017, Cumartesi
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    Fener söktü aldı

    Fener söktü aldı

    Fenerbahçe Doğuş güçlü Rus rakibini deplasmanda yıktı, büyük bir başarıya daha imza attı. Normal süresi 83-83 berabere biten maçta Kanarya Melli’nin son saniye basketiyle zafere uçtu

    THY Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe Doğuş, Rus ekibi CSKA Moskova'yı uzatmaya giden maçta deplasmanda yenerek önemli bir zafere imza attı: 95-93. Müsabakaya hızlı başlayan temsilcimiz ilk periyodu 27-16 önde tamamladı. 2. çeyrekte dengeyi sağlayan Rus temsilcisi farkı kapatsa da temsilcimiz ilk yarıyı 46-41 önde tamamladı.

    4. KEZ ÜST ÜSTE KAZANDI
    BÜYÜK bir çekişmeye sahne olan maçın ikinci yarısında da karşılıklı basketler vardı. CSKA Moskova son çeyreğe 63-61 önde girdi. Final bölümünde ise Fenerbahçe oyuna ağırlığını koydu. Maçın normal süresi 83-83 berabere tamamlandı. Uzatmada Fenerbahçe Doğuş, Melli'nin son saniye basketiyle maçı 95-93 kazanarak önemli bir galibiyet elde etti. Fenerbahçe en sevdiği deplasman olan Rusya'da rakibini 4. kez üst üste yenmeyi başardı.
    1. 18 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:18
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