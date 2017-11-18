Fener söktü aldı

Fenerbahçe Doğuş güçlü Rus rakibini deplasmanda yıktı, büyük bir başarıya daha imza attı. Normal süresi 83-83 berabere biten maçta Kanarya Melli’nin son saniye basketiyle zafere uçtu

THY Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe Doğuş, Rus ekibi CSKA Moskova'yı uzatmaya giden maçta deplasmanda yenerek önemli bir zafere imza attı: 95-93. Müsabakaya hızlı başlayan temsilcimiz ilk periyodu 27-16 önde tamamladı. 2. çeyrekte dengeyi sağlayan Rus temsilcisi farkı kapatsa da temsilcimiz ilk yarıyı 46-41 önde tamamladı.



4. KEZ ÜST ÜSTE KAZANDI

BÜYÜK bir çekişmeye sahne olan maçın ikinci yarısında da karşılıklı basketler vardı. CSKA Moskova son çeyreğe 63-61 önde girdi. Final bölümünde ise Fenerbahçe oyuna ağırlığını koydu. Maçın normal süresi 83-83 berabere tamamlandı. Uzatmada Fenerbahçe Doğuş, Melli'nin son saniye basketiyle maçı 95-93 kazanarak önemli bir galibiyet elde etti. Fenerbahçe en sevdiği deplasman olan Rusya'da rakibini 4. kez üst üste yenmeyi başardı.