Sabotaj olsa gereğini yaparım
Aykut Kocaman, Takvim yazarı İlker Yağcıoğlu’na özel açıklamalar yaptı. Kocaman, kafaları kurcalayan her şeyi açıkça anlattı: "Çok fazla bireysel hata olduğu bir gerçek. Ama sabote kelimesini asla kullanmam. Saboteyi hissetsem gereğini yaparım. Hatalar kadar şansızlıklar da var. Şampiyonluğu kovalayacağız. Moral çok önemli. 3-4 maçlık seri bizi kendimize getirir."
Çok fazla bireysel hata yaptık
"Sabote kelimesi çok ağır. Asla bunu kullanmam. Benim söylememdeki kasıt sadece tespit. Çünkü yaşadığımız bireysel hataların sayısı anormaldi. Normal bir takmın başına 10 yılda gelecek olan 13 maçta geldi. Zaten sabote olsa bunu hissederdim..."
Hissedersem gereğini yaparım
Hissettiğim anda gereğini yapardım. Böyle bir şey asla söz konusu değil. Takımın yaşadığı şanssızlıklar var. Hepsini bir tarafa bırak son 2 maçta 95. ve 89. dakikalarda yediğimiz 2 gol olmasa bugün çok daha farklı şeyler konuşulur ve daha ümitli bakabilirdik.
Bize lazım olan 3-4 maçlık seri
"Şampiyonluğu istiyoruz, elbette kovalayacağız. Tek ihtiyacağım olan şey futbolcuların özgüvenini geri kazanabilmesi. Bunun için bize 3-4 maçlık bir seri lazım. Bunu başardığımız taktirde de sonuna kadar yarışın içinde oluruz."
Sivas maçı şimdi çok önemli
Bu yüzden de ilk oynayacağımız Sivas maçı çok önemli. Hem taraftarla barışma hem de şampiyonluk iddiamız açısından sezonun en önemli maçına çıkacağız. Bence sezonun en önemli maçı. Ancak Sivas maçında 4 oyuncu olmayacak.
Eksiklere rağmen kazanmalıyız
Bu elbette canımızı sıkıyor. Şu kritik aşamada en son isteyeceğimiz şey sakat ve cezalı oyuncu olması. Ama her şartta Sivas maçını kazanmalıyız.
(Takvim)
- 17 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:03
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Yorum
theteaser aynısını yazmak için girdim.. son anda farkettim yorumunu :))
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Yorum
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Aslan AMAN ISLER IYI GIDERKEN YANLIS YAPMA ARDA KENDINE OYNAYABILECEGI BIR TAKIM BULSUN ONU SEVIYORUZ AMA UZAKTAN
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