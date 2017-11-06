Aykut Kocaman'ın yerine o isim geliyor!

Fenerbahçe yönetiminin istifa kararından vazgeçirmeye çalıştığı fakat kararından dönmeyen tecrübeli teknik adamın yerine Türkiye'yi de tanıyan Bilic'in geleceği konuşuluyor. İngiliz ekibi West Ham United'daki görevinden bugün ayrılan Hırvat teknik adamın Türkiye'yi tanımasının da bu kararda etkili olduğu belirtilirken, görüşmenin de en kısa sürede yapılacağı gelen bilgiler arasında.

89 MAÇTA 47 GALİBİYET

Slaven Bilic, 2013-2015 yılları arasında Beşiktaş'ın başında 89 maça çıkmış 47 galibiyet, 21 beraberlik ve 21 yenilgi almıştı.

