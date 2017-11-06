Aykut Kocaman'ın yerine o isim geliyor!
Süper Lig'in 11. haftasında oynanan ve 1-1'lik eşitlikle sona eren Osmanlıspor maçından sonra "Ortada bir başarısızlık var. Bu başarısızlığın faturası da bana ait. Ben de gerekeni yapacağım" açıklaması yaparak istifa edeceğinin sinyallerini veren Aykut Kocaman'ın yerine Slaven Bilic'in geleceği iddia edildi.
Fenerbahçe yönetiminin istifa kararından vazgeçirmeye çalıştığı fakat kararından dönmeyen tecrübeli teknik adamın yerine Türkiye'yi de tanıyan Bilic'in geleceği konuşuluyor. İngiliz ekibi West Ham United'daki görevinden bugün ayrılan Hırvat teknik adamın Türkiye'yi tanımasının da bu kararda etkili olduğu belirtilirken, görüşmenin de en kısa sürede yapılacağı gelen bilgiler arasında.
89 MAÇTA 47 GALİBİYET
Slaven Bilic, 2013-2015 yılları arasında Beşiktaş'ın başında 89 maça çıkmış 47 galibiyet, 21 beraberlik ve 21 yenilgi almıştı.
- 06 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 15:10
-
Aykut Kocaman'ın yerine o isim geliyor!
Toplam 4
Yorum
sorun yönetimde sorun yönetimde.Transfer yasağı na neden olan yöetim değil mi? kelepir oyuncularla ancak bu kadar olur
-
Favoriler Enrique ve Tuchel
Toplam 30
Yorum
FB Yeter artık FB Esun YANAL ,Hamza HAMZAOĞLU ,Ümit ÖZAT ve Yılmaz VURAL birini almalı yabancıya lüzum yok.
-
Aykut Kocaman'ın yerine o isim geliyor!
Toplam 4
Yorum
SFENX Yılmaz Hoca göreve gelmeli bir şans verilmeli... her kesim tarafından seviliyor
Aykut Kocaman'ın yerine o isim geliyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.