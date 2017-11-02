Savunma silbaştan
KANARYA bu sezon ligde 10 maçın 9'unda gol yedi. Aykut Kocaman'ın savunmadan iki ismi kızağa çekmesi bekleniyor. Kulağındaki kristaller yerinden oynadığı için baş dönmesi yaşayan Martin Skrtel'in bu sorunu geride bırakması bekleniyor. Vertigo problemini atlatırsa Slovak futbolcu Osmanlı maçında 11'de olacak. Kocaman, kendi kalesine gol atan Neto ile rakibe asist yapan Neustadter arasında ise Portekizli futbolcuyu tercih edecek. Başkent'te Neto-Skrtel ikilisi yer alacak.
- 02 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:30
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