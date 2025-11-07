Fofana’ya Fair Play ödülü

TFF, Fair Play ekim ayı kazananlarını açıkladı. Sosyal sorumlulukta Konya maçında down sendromlu bir taraftarla üçlü çektiren Samsunlu Zeki Yavru ile Gürcistan maçındaki koreografiyle Kocaeli taraftarı ödülü aldı. Davranış Ödülü’nü ise F.Bahçeli İsmail Yüksek’in yere düşmesini engelleyen Karagümrüklü Fofana aldı.
