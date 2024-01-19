Fatih Karagümrük Kerem Atakan Kesgin'le yollarını ayırdı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük'te transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. İstanbul temsilcisi son olarak Beşiktaş'tan kiralanan Kerem Atakan Kesgin'le yollarını ayırdığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklama şöyle:
Sezon başında Beşiktaş'tan kiraladığımız Kerem Atakan Kesgin'in sözleşmesi yapılan görüşmeler sonucunda karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Kendisine bugüne kadar kulübümüze verdiği emeklerden dolayı teşekkür eder, futbol hayatında başarılar dileriz.
Kamuoyuna duyuru Sezon başında Beşiktaş'tan kiraladığımız Kerem Atakan Kesgin'in sözleşmesi yapılan görüşmeler sonucunda karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Kendisine bugüne kadar kulübümüze verdiği emeklerden dolayı teşekkür eder, futbol hayatında başarılar dileriz.— VavaCars Fatih Karagümrük SK (@karagumruk_sk) January 19, 2024