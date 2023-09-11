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Karagümrük'ten Papu Gomez iddiaları

Karagümrük, son olarak Sevilla forması giyen Arjantinli yıldız Papu Gomez'i kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor. Sevilla'dan ayrılan ve Avrupa kariyerine devam etme kararı alan 35 yaşındaki Arjantinli yıldız Papu Gomez, Karagümrük ile görüşüyor. İşte detaylar...

Fatih Karagümrük Haberleri Giriş Tarihi: 11 Eylül 2023 Pazartesi 11:51
Karagümrük'ten Papu Gomez iddiaları

Sevilla'dan ayrılan ve Avrupa kariyerine devam etme kararı alan 35 yaşındaki Arjantinli yıldız Papu Gomez, Karagümrük ile görüşüyor.

AVRUPA YOLU GÖRÜNDÜ

Özellikle Suudi Arabistan Ligi'nde transfer döneminin kapanmasının ardından herhangi bir takımla sözleşme imzalamayan oyuncular için Avrupa takımları yolu göründü.

Henüz Kendisine takım bulamayan ve kalitesi ile ligimizde oldukça önemli işlere imza atacağı ön görülen Papu Gomez'e Karagümrük talip oldu.

SÜLEYMAN HURMA BİZZAT GÖRÜŞTÜ

Süleyman Hurma'nın bizzat görüşmeler yaptığı yıldız ismin sunulan teklife hafta içinde teklif vermesi bekleniyor.

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