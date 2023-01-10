Haberler Fatih Karagümrük Andrea Pirlo'ya sürpriz talip!

Andrea Pirlo'ya sürpriz talip!

Son dakika spor haberi: Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo'nun adı Belçika Milli Takımı ile anılıyor. Belçika basınında yer alan bilgilere göre Pirlo, Thierry Henry ile birlikte en önemli adaylardan bir tanesi.

Fatih Karagümrük Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2023 Salı 15:37 Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2023 Salı 15:37
Andrea Pirlo'ya sürpriz talip!

Fatih Karagümrük'ün İtalyan teknik direktörü Andrea Pirlo'nun adı, Belçika Milli Takımı ile anılıyor. Dünya Kupası sonrası İspanyol Roberto Martinez ile yollarını ayıran Belçika, teknik direktör arayışını sürdürüyor. Martinez'in yardımcılığını yapan eski Fransız futbolcu Thierry Henry'nin de adaylardan bir tanesi olduğu biliniyor. Belçika basınında yer alan haberlere göre Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo da adaylar arasında yer alıyor.

Kadro yapılanmasına giden Fatih Karagümrük'te Volkan Demirel'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna oturan Pirlo, Süper Lig'de kırmızı-siyahlılar ile çıktığı 17 karşılaşmada 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyetle topladığı 20 puanla 10. sırada bulunuyor.

DİĞER
Son noktayı koydu! Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak boşanıyor mu? Bülent Şakrak’tan yeni paylaşım geldi
Müge Anlı'daki Müslüme Yağal cinayetinde son dakika! DNA raporunda dedesi babası çıkmıştı, itiraf geldi: "Kayınbabamın cinsel saldırısına uğradım"
Kadıköy'e yıldız yağacak! Ara transferin şampiyonu Fener olacak
G.Saray Cengiz için 'resmen' harekete geçiyor! O detay...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Pirlo'ya sürpriz talip!
10 gollü Mbaye Diagne derbide yok!
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ESNAFA MÜJDE 📌
TOKİ ödemelerinde artış oranı yüzde kaç? - TOKİ aylık vade artış oranı kaç?
ÜÇ AYLAR ORUCU NE ZAMAN BAŞLIYOR 2023? | Üç aylar orucu kaç gün tutulur? Nasıl niyet edilir? - Üç aylar ibadetleri neler? Hangi dualar edilir?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Operasyon başladı! 6 isimle yollar ayrılıyor Operasyon başladı! 6 isimle yollar ayrılıyor 15:25
Uğurcan'dan çarpıcı istatistik! Uğurcan'dan çarpıcı istatistik! 15:09
Arjantin'de Valencia çılgınlığı! Taraftarlar onu istiyor Arjantin'de Valencia çılgınlığı! Taraftarlar onu istiyor 15:02
Sneijder'den Weghorst için şok sözler! Sneijder'den Weghorst için şok sözler! 14:50
NFL maçında kalbi durmuştu! Taburcu edildi NFL maçında kalbi durmuştu! Taburcu edildi 14:38
Başakşehir'e Çinli stoper! Resmen açıklandı Başakşehir'e Çinli stoper! Resmen açıklandı 14:31
Daha Eski
Galatasaray - Hatayspor maçı saat kaçta? Galatasaray - Hatayspor maçı saat kaçta? 14:25
G.Saray Cengiz için 'resmen' harekete geçiyor! O detay... G.Saray Cengiz için 'resmen' harekete geçiyor! O detay... 14:18
F.Bahçe'de Altay krizi! Görüşmeler tıkandı F.Bahçe'de Altay krizi! Görüşmeler tıkandı 13:37
Ünlü menajerden Boey itirafı! "Teklifler var" Ünlü menajerden Boey itirafı! "Teklifler var" 13:28
Yeniden rakip oluyorlar! İşte maçın tarihi Yeniden rakip oluyorlar! İşte maçın tarihi 13:22
Dünya Kupası Başakşehir'e iyi geldi! 4 maçta... Dünya Kupası Başakşehir'e iyi geldi! 4 maçta... 12:56