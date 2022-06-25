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Karagümrük İtalyan orta saha transferini bitiriyor! Matteo Ricci...

Transfer haberi: Adrea Pirlo ile anlaştıktan sonra transfer görüşmelerini hızlandıran Fatih Karagümrükspor yeni sezonda oluşturacağı takımın çalışmalarını sürdürüyor. Transferlerde Andrea Pirlo kozunu kullanmak isteyen Karagümrük, rotasını İtalya'ya çevirdi. Kırmızı siyahlılar İtalya Serie B takımı Frosinone'de forma giyen 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Matteo Ricci transferini bitirmek üzere...

Fatih Karagümrük Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2022 Cumartesi 14:01 Güncelleme Tarihi: 25 Haziran 2022 Cumartesi 14:25
ENES CEVAHİRCİ
Karagümrük İtalyan orta saha transferini bitiriyor! Matteo Ricci...

Andrea Pirlo'yu takımın başına geçiren Karagümrük yönetimi İtalyan hocanın istediği isimler için düğmeye bastı... Son olarak Kosovalı savunma oyuncusu Dresevic'i kadrosuna katan F.Karagümrük bu kez rotasını orta sahaya çevirdi. Frosinone takımında forma giyen italyan orta saha için girişimlerini sürdüren Karargümrük Pirlo kozunu kullanarak transferi kısa sürede bitirmeyi hedefliyor.

Geçtiğimiz sezon Serie B ekiplerinden Frosinone formasıyla 31 karşılaşmaya çıkan Matteo Ricci 2 gol 4 asistlik performans sergiledi. 28 yaşındaki başarılı orta saha oyuncusu kariyeri boyunca İtalya dışına çıkmadı. Matteo Ricci daha önce Pistoiese, Pisa, Perugia, US Pistoiese 1921, Salernitana, Frosinone ve Roma takımlarında forma giydi. 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun hakları Roma'nın elinde bulunuyor. Matteo Ricci'nin serbest kalma bedeli 500 bin euro Karagümrük Pirlo kozunu kullanarak oyuncuyu kiralama opsiyonunu kullanmak istiyor.

MATTEO RİCCİ KİMDİR?
Matteo Ricci, 27 Mayıs 1994 tarihinde dünyaya gelmiştir. 172 cm boyunda ve 64 kilo olan Matteo Ricci, Sağ/Sol ayağını kullanmaktadır. Kariyeri boyunca çıktığı 236 karşılaşmada 19 golü bulunuyor.

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